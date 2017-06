Le sagre con i primi sapori d’estate

MOSTRA DEI VINI DI COLLINA - San Pietro di Feletto (Treviso) – Fine settimana conclusivo a San Pietro di Feletto, nel territorio nel cuore di due DOCG (Prosecco Superiore e Colli di Conegliano), fino a domenica 11 giugno, dela 46esima edizione di una bella manifestazione che si inserisce nel programma della “Primavera del Prosecco”. Questa festa del vino si articola numerosi appuntamenti in diverse località dell’Altamarca Trevigiana, con un ricco programma di degustazioni, abbinamenti gastronomici, passeggiate nella natura, musica dal vivo. Info: www.prolocosanpietrodifeletto.it .



QUATTROZAMPE IN FIERA - Novegro (Milano) – Il quartiere fieristico di Novegro, alle porte di Milano ospita, sabato 10 e domenica 11 giugno, un fine settimana “bestiale” con la manifestazione dedicata ai quattro zampe e ai loro padroni, in cui scoprire e sperimentare novità, divertimenti e servizi dedicati. Ci sono lezioni gratuite di dog activities, mentre ai gatti è dedicato un padiglione a tema. Ci sono anche spettacoli, intrattenimento, sfilate, incontri sulla salute e la cura degli animali. Info: www.quattrozampeinfiera.it .



LA PULENTADA - Lavagna di Comazzo (Lodi) - Ultimo weekend nel Lodigiano all'insegna "del giallo" con la tradizionale sagra dedicata alla polenta. L’area dell'oratorio ospita fino a domenica 11 giugno tutte le sere (sabato e domenica anche a mezzogiorno, preferibilmente su prenotazione) gli appassionati di polenta per gustare gnocchi di polenta al gorgonzola, polenta al ragù, polenta e salsiccia, polenta e baccalà alla livornese. Dalle ore 21.00 ci sono anche musica dal vivo e balli. Info: sagralapulentada.webnode.it .



SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA - Breme (Pavia) – Una full immersion in questo tipico sapore della Lomellina da venerdì 9 a domenica 18 giugno, con piatti tipici, frittate, zuppe e straordinarie pizze. per una sagra da veri buongustai. Il borgo di Breme, nei giorni della festa, ospita anche esibizioni di balli caraibici, musica e spettacoli, visite guidate e audioguidate ai monumenti storici, e una mostra fotografica. Nel weekend c’è anche il mercatino di artigianato e hobbisti con oltre 50 bancarelle. Info: www.sagracipollarossa.it .



SAGRA DEL LAMBRUSCO E DEGLI SPIRITI DIVINI - Albirea - (Reggio Emilia) – Un doppio weekend di gusto e tradizioni, da venerdì 9 a domenica 18 giugno, con tanti prodotti della migliore gastronomia nazionale. Il lambrusco è il grande protagonista, prodotto nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Mantova, Cremona e Bologna. Presso l’enoteca “Centolambruschi” ci sono degustazioni guidate, mentre sabato 17 giugno sono in programma visite guidate alle acetaie di Albinea. E ancora: concorsi, disfide, spettacoli, esposizioni e dibattiti. http://turismo.comune.re.it/it .



LA SAGRA DI RE BERTOLDO - San Giovanni in Persiceto (Bologna) – Da venerdì 9 a domenica 18 giugno le terre di Re Bertoldo ritornano indietro nel tempo e si tuffano nel Medioevo con un omaggio alla storia, ma soprattutto al buon mangiare della zona. Oltre ai classici tortellini in brodo e alla panna, sono da assaggiare i tortelloni di Bertoldo, la zuppa della Marcolfa, lo scettro di Re Bertoldo (un prelibato stinco di maiale con purè rosso), la grigliata mista della Marcolfa, ottimi contorni, dolci e bevande. Ci sono anche spettacoli folcloristici, giocolieri, rievocazioni e spettacoli medievali, accampamento, duelli tra armigeri, falconieri, mangiafuoco e, naturalmente, tante attività per i bambini. Info: www.carnevalepersiceto.it



SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA FRITTO - San Miniato (Pisa) – Fine settimana conclusivo nello splendido borgo toscano per questa bella sagra che fino a domenica 11 giugno ospita tante prelibatezze della gastronomia. Stand gastronomici, mercatini con i prodotti tipici della cucina e dell'artigianato, serate di festa con musica e cabaret. www.lesagredelaserra.com .



FIOR DI CACIO – Vallo di Nera (Perugia) – Due giorni, sabato 10 e domenica 11 giugno, in cui i formaggi e i sapori lattiero-caseari sono in gran spolvero nel borgo di Vallo di Nera, tra le colline umbre della Valnerina. Tante le iniziative in programma: la mostra-mercato di prodotti tipici e artigianali, convegni, workshop tematici, esposizioni di prodotti e strumenti dei casari, oltre naturalmente a degustazioni gratuite ed educational sui formaggi con abbinamenti a confetture, tartufo, vino e birre. Domenica pomeriggio ci sono la "Maxi Ricottta" di Fior di Cacio, scortata dai Cavalieri della Tavola Apparecchiata, e la premiazione dei migliori formaggi, visite guidate, gare di ruzzolone, passeggiate lungo la ex ferrovia Spoleto-Norcia, rafting. Info: www.fiordicacio.com .



PALIO DEI BORGIA - Nepi (Viterbo) – Grande festa e un vero ritorno al passato nel grazioso borgo del Viterbese: dopo la cena propiziatoria, svoltasi il 1° giugno, i festeggiamenti proseguono fino al domenica 18, tra giochi medievali, sfilate e caratteristiche cene nelle taverne.. Segnaliamo in particolare il doppio l’appuntamento con lo spettacolare corteo storico in costume (sabato 10 e domenica 18 giugno) con centinaia di figuranti, la cerimonia di consegna delle chiavi a Lucrezia, e la gara fra le quattro Contrade – Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca. Info: www.facebook.com/paliodeiborgiadinepi/ .



SAGRA DELLA CILIEGIA FERROVIA - Turi (Bari) - Sabato 10 e domenica 11 giugno si festeggiano le ciliegie della varietà Ferrovia, tra le più buone e golose d’Italia. Oltre ai deliziosi frutti rossi, di cui fare una vera scorpacciata, ci sono i prodotti tipici del territorio, mostre di pittura e fotografiche, esposizione di auto e mezzi agricoli "d’epoca" , visite guidate a masserie e luoghi d'arte della zona. Info: www.sagraciliegiaferrovia.it .