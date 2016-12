The Floating Piers è un pontile galleggiante a pelo d’acqua largo 16 metri e alto 50 centimetri, formato da 200.000 cubi in polietilene ad alta densità, coperti da 70 mila metri quadri di tessuto arancione cangiante. L’opera sarà percorribile in entrambi i sensi e con ogni probabilità saranno installati dei tornelli alle entrate per gestire il numero di persone sulla piattaforma, che può sostenerne circa 10.000 alla volta. Il percorso è gratuito ed è percorribile a piedi 24 ore su 24, possibilmente scalzi, come consiglia Christo, o con scarpe comode. Assolutamente vietati scarpe con i tacchi, mezzi con ruote (come bici, skate, rollerblades…), mentre l’accesso sarà permesso a passeggini e carrozzine per disabili. I cani sono ammessi rigorosamente al guinzaglio e con museruola.



Il via da Sulzano - Ma come fare a raggiungere la passerella, pensando anche che il flusso dei visitatori è valutato in oltre 700.000 persone in 15 giorni? Il punto di accesso principale è Sulzano, per tutto il periodo off limits alle auto e ai bus gran turismo (ma anche alle moto e alle bici). In paese potranno fare ingresso solo i residenti, i lavoratori impiegati in paese, i proprietari di seconde case e gli affittuari, che dovranno essere in possesso del “pass rosso”.



Parcheggi e bus navetta - Alla passerella sarà possibile arrivare solo con i bus navetta dalla stazione ( la cosa più comoda sarà in ogni caso arrivare a Sulzano in treno, collegato a Milano e Brescia da un fitto servizio di corse straordinarie) e dai parcheggi remoti dislocati in un amplissimo raggio del territorio. Le moto dovranno posteggiare all’uscita della SS 510, dove sarà creato un parcheggio apposito, mentre le biciclette andranno lasciate a Pilzone nell’area della ex Nk. I parking per le auto autorizzati si trovano a Rovato, Cortefranca, Capriolo, Provaglio, Iseo, Marone, Rodengo Saiano, Paratico e offriranno dalle 8.00 alle 23.00 servizio di bus navetta per Sulzano. Il costo del parcheggio va dai 10 ai 15 € e quello della navetta 5 €. I parcheggi non sono prenotabili, ma si possono avere informazioni in tempo reale sulla loro situazione digitando il link apposito.Si potranno invece prenotare i parcheggi per pullman a Iseoprenotazioni.busiseo@gmail.com e in altre località del lago (floatingpiers@cmsebino.bs.it) . Per chi arriva in auto, per raggiungere i parcheggi si consiglia di uscire ai caselli di Palazzolo, Rovato, Brescia dell’autostrada A4 Milano- Venezia.Altri punti di accesso a The Floating Piers sono a Peschiera Maraglio e Sensole a Monte Isola, che si possono raggiungere con appositi battelli (prenotando sul link apposito www.navigazionelagoiseo.it) imbarcandosi a Marone, Iseo, Clusane, Sarnico, Riva di Solto, Pisogne, Castro.



Meglio in treno - Come dicevamo, per evitare code e imbottigliamenti possibili fin dalle uscite dell’A4, il consiglio è comunque di arrivare sul lago d’Iseo in treno, utilizzando i treni della linea Brescia-Iseo-Edolo, che sono stati molto potenziati per il periodo dell’installazione. Sarà possibile raggiungere Brescia direttamente da Milano, Treviglio, Bergamo, Cremona e Verona grazie alle 287 corse di Trenord da e per Brescia e alle Frecce di Trenitalia. Da Brescia si potrà raggiungere Sulzano con una delle 73 corse giornaliere - festivi inclusi - della linea Brescia-Iseo-Edolo: da Brescia, ci si mette 40 minuti con i treni che fermano in tutte le dieci stazioni, mentre i minuti sono 32 per i treni che effettuano la sola fermata intermedia di Iseo. In occasione di "The Floating Piers" Trenord ha rinnovato la flotta della linea Brescia-Iseo-Edolo con tre nuovi treni (243 posti a sedere) che vanno ad aggiungersi agli 8 nuovi treni già presenti sulla linea. Negli orari di punta circoleranno convogli capaci di trasportare fino a 500 persone. Per l'occasione, dal 18 giugno al 3 luglio, Trenord ha potenziato l'offerta di treni: oltre al normale servizio sono state inserite nuove corse speciali, soprattutto nei weekend. Per informazioni su orari e prezzi dei treni www.trenord.it.



Per chi arriva in aereo - L’aeroporto più vicino al lago d’Iseo è Orio al Serio, da cui partono navette dell’Iseo Express

per Sulzano.



Tutte le informazioni in tempo reale su www.iseolake.info/it