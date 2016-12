L'Italia trema: in arrivo streghe e zombie

La capitale di Halloween - E' dal 1998 ormai che il comune di Corinaldo (AN) – che conta poco più di 5mila abitanti – diventa la Capitale d'Italia di Halloween. Il 30 e il 31 ottobre ecco la animatissima festa delle Streghe, con musica a tema, fuochi, maschere e naturalmente un concorso per eleggere Miss Strega al quale possono partecipare “tutti gli abitanti del mondo” senza distinzione di età, sesso o provenienza.



Mirabilandia e l'Halloween Horror Festival - Al calar della notte anche nel parco di divertimenti Mirabilandia in provincia di Ravenna si celebra la festa celtica. L'appuntamento è per sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre nelle tre diverse Horror Zones, in compagnia di zombie e altre creature non amichevoli. Cinque i Tunnel dell'Orrore da attraversare, non prima di essersi divertiti a passeggiare nel parco, addobbato a tema. Da non perdere anche gli spettacoli da “paura” di Hella, la Regina degli Inferi, Maleficio e Yum Cimil – il signore della morte.



Napoli e le anime pezzentelle - Napoli vanta un'antica cultura popolare locale legata ai fantasmi, fatta di credenze e superstizione: per questo è stato recuperato per l'occasione il culto delle Anime Pezzentelle, spiritelli benigni che, secondo la tradizione, si dice tornino in autunno a popolare i palazzi che hanno abitato. Ed ecco che Itineraha organizzato per il 31 ottobre un incontro con le anime pezzentelle al Maschio Angioino, dove sarà possibile visitare anche la Sala dell'Armeria, la Cappella, la Sala dei Baroni e le due sale del Museo con le porte del Castello.



Spettri enologici nelle Langhe - Al Wimu il Museo del Vino a Barolo (in provincia di Cuneo), è stato organizzato per il 31 ottobre un gioco evento, chiamato “Roba da masche!” dedicato alle streghe di Langa, basato su enigmi e indovinelli da risolvere correndo su e giù per gli scaloni del magnifico maniero a caccia di indizi per ricostruire la storia stregata.



Streghe e stregoni a Rocca di Lonato del Garda ( BS) - Continua anche per Halloween nell' intrigante scenario della magnifica fortificazione sul Garda il ciclo di “Fiabe nella Rocca” pensato per far vivere in prima persona ai bambini le loro fiabe e storie più amate. Il primo novembre infatti sarà proposto il tema Il tema "Streghe e Stregoni" e il brivido sarà assicurato. L'appuntamento è alle 10.30 di domenica 1novembre e i giochi si protrarranno fino al calar del buio. I bambini, vestiti da elfi, fate, fauni, folletti e maghi, cavalieri e damigelle, diventeranno i protagonisti di una grande avventura che li porterà a salvare il Regno incantato e il suo Magico bosco dalla maledizione dello Stregone Moebius



Le zucche paurose in Friuli – In Friuli alcune tradizioni celtiche sono molto radicate: ad Ampezzo, in provincia di Udine, il 31 ottobre sarà celebrata la Fiesta da lis muars che si svolge al calare del sole, nei cortili e nelle contrade del centro storico, illuminati soltanto da fiaccole, fuochi e favolosi spettacoli di luce dei giocolieri e dei mangiafuoco. Nell'idioma friulano le “muars” sono le zucche scavate ed intagliate, che le famiglie del paese usavano portare di casa in casa. Passeggiando per le vie del paese si possono ammirare i giochi di luce delle zucche intagliate esposte lungo tutto il percorso, avvolti dalla musica e dagli invitanti profumi delle pietanze preparate nei diversi cortili.



Grande Cocomero in arrivo – L'Umbria si prepara ad Halloween a Città di Castello con La Notte del Grande Cocomero, in programma nel Rione San Giacomo per il 30 e il 31 ottobre, che si veste a festa per ospitare uno straordinario mix di spettacoli e attrazioni di vario genere: dai bambini che vanno in giro per il consueto “dolcetto o scherzetto” agli aperitivi a tema, dalle esibizioni di trampolieri ed artisti di strada fino a concerti live e allo Show dei Mostri che intrattiene grandi e piccoli.



A Roma il circo degli orrori - Le sorprese non finiscono mai per i visitatori di Rainbow MagicLand, il Parco divertimenti di Roma – Valmontone e dopo avervi fatto assaporare le atmosfere tenebrose con gli straordinari allestimenti realizzati durante tutto il mese di ottobre è arrivato il momento di festeggiare un indimenticabile Halloween Night, con vampiri in tutte le varianti, le zucche pazze e il cavaliere senza testa che apparirà a mezzanotte. Un'imperdibile serata che inzierà il 31 ottobre con apertura straordinaria del Parco fino alle 2:00 di notte e un programma ricco di "terrificanti" emozioni.



In Piemonte Halloween didattico - Domenica 1 Novembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi organizza alle 15 e alle 16.30 due visite per famiglie: "Non solo Halloween" è un percorso ludico che racconta la storia della residenza e di Torino attraverso curiosità e misteri legati alla città. L'appuntamento fa parte del ciclo Famiglie al Museo, organizzato dalla Fondazione Ordine Mauriziano in collaborazione con le guide di Artemista.