Gite fuori porta: prime sagre di primavera

SWING ON SNOW - Alpe di Siusi – Bolzano - L’area vacanze dell’Alpe di Siusi ospita, da domenica 18 a domenica 25 marzo, una settimana all’insegna della musica tra le nevi e a un passo dalle piste da sci. Non solo le serate, ma tutti i momenti di pausa tra una discesa e l’altra hanno una colonna sonora d’eccezione nello swing di numerose band che confluiscono a bordo pista oltre che nelle malghe e nei locali per un après ski davvero travolgente. L’appuntamento con le band è sulle piste da sci in mattinata, nei rifugi in quota a mezzogiorno e nei locali di Castelrotto, Siusi, Fiè allo Sciliar e Tires al Catinaccio. Informazioni: www.alpedisiusi.info.



HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero - La Strada dei formaggi delle Dolomiti fa da cornice a un vero e proprio festival del gusto, alla scoperta dei migliori prodotti caseari di montagna. Fino a sabato 31 marzo tanti appuntamenti con aperitivi, degustazioni, cene e spettacoli, alla scoperta della bontà dei prodotti della montagna e dei vini locali, a pochi passi dalle piste da sci. Menu speciali e momenti dedicati ai bambini con HappyCheese for kids. Date e luoghi su www.tastetrentino.it.



MOSTRA VALDOBBIADENE CARTIZZE DOCG - Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso) - Santo Stefano, frazione di Valdobbiadene, da sabato 17 a lunedì 26 marzo, ospita la mostra Valdobbiadene Cartizze Docg, l'appuntamento enoturistico più conosciuto di tutto il Veneto, dedicato esclusivamente ai vini prodotti nel territorio. Sono in programma pranzi, cene, degustazioni guidate e un'esposizione di vini d'annata e di quelli già spumantizzati. C’è anche un piccolo Museo della Terra dedicato al paesaggio, alle persone e agli oggetti locali. Informazioni: www.terredisantostefano.it .



FESTIVAL DEL MEDITERRANEO - BENVENUTI AL SUD - Novegro (Milano) – Il Parco delle Esposizioni di Novegro ospita da venerdì 16 a domenica 18 marzo un fine settimana dedicato ai sapori del Mezzogiorno d’Italia, con enogastronomia, spettacoli, iniziative culturali e tanto altro ancora, per imparare a conoscere e apprezzare il "cuore" del nostro Stivale. Una vera e propria mostra-mercato in cui degustare piatti tipici, vivere momenti di folclore e partecipare a iniziative culturali. www.parcoesposizioninovegro.it.



ST. PATRICK DAY - FESTIVAL DELLA BIRRA - Grazzano Visconti (Piacenza) - L’antico borgo medievale si trasforma in un pezzo d’Irlanda, in compagnia delle tradizioni celtiche della Festa di San Patrizio e, soprattutto delle migliori birre artigianali. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 marzo il borgo si anima di musica folk, parate, cibo di strada con truck selezionati da tutta Italia e, soprattutto, fiumi di birra in onore del Santo Patrono d’Irlanda. Domenica si svolge la coloratissima parata di S. Patrizio con musica e tanta allegria. Info sulla pagina Facebook dedicata.



SALONE AGROALIMENTARE - Finalborgo (Savona) – Tanti buoni sapori nel borgo medievale del Ponente Ligure da venerdì 16 a domenica 18 marzo: le piazze del centro storico di Finalborgo e i chiostri quattrocenteschi del complesso monumentale di Santa Caterina sono pervasi da profumi e sapori, con un’area espositiva suddivisa in zone tematiche in base ai prodotti. La partecipazione agli eventi e gratuita, mentre per le degustazioni guidate, i laboratori e i corsi è richiesta una iscrizione e prenotazione. www.saloneagroalimentareligure.org



FA.BENE FESTIVAL - Faenza – Un fine settimana, sabato 17 e domenica 18 marzo, per conoscere un’ampia selezione di discipline naturali, tecniche, scuole e orientamenti utili ad riportare in armonia fisico, mente e spirito e regalarsi una pausa di puro benessere. Si possono conoscere tecniche di rilassamento e di attività fisica, una corretta alimentazione, terapie specifiche e scelte di consumo biologico e a basso impatto ambientale. Ci sono lezioni di yoga, shiatsu sciamanico, cristalloterapia, gestalTango, riflessologia plantare e ginnastica posturale. Una sezione è dedicata a "L'Erba che Fa Bene", un settore tematico dove scoprire e apprezzare i tanti utilizzi della canapa; dalla stampa 3D alla bioedilizia, dalla cosmesi all'alimentazione. Ci sono anche prodotti di cosmesi, erboristeria e medicina naturale, abbigliamento, editoria e complementi d'arredo . www.faenzabenessere.it .



20^ SAGRA DELLA SEPPIA - Pinarella di Cervia – Da martedì 13 a domenica 18 marzo l’Associazione Antichi Sapori di Romagna organizza la 20^ edizione della Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia. Gli stand gastronomici sono a disposizione di fronte al centro commerciale di Pinarella: qui si possono assaggiare tanti buoni piatti e divertirsi tutte le sere con gli spettacoli musicali. Info: www.sagradellaseppia.it .



SAN PIETRO IN FIORE - San Pietro In Casale (BO) - Domenica 18 marzo dalle 9 alle 19 i fiori e le piante più belle danno appuntamento agli appassionati in Piazza Libertà e in Piazza Calori, trasformate per l’occasione in un grande giardino contornato da specialità enogastronomiche in una area dedicata ai prodotti tipici regionali. Le vie del centro storico di San Pietro in Casale sono abbellite da stand con numerose varietà di piante e fiori C’è anche il mercato dei creativi e la degustazione dei prodotti gastronomici di varie regioni italiane.



SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO - Certaldo (Firenze) – Fino a domenica 25 marzo si può soddisfare la golosità tra le colline toscane della bassa Valdelsa. L'Associazione Tartufai delle colline della Bassa Valdelsa organizza nell'incantevole borgo medioevale di Certaldo, in provincia di Firenze, una sagra dedicata al prezioso tubero e offre la possibilità di gustarlo insieme alle migliori specialità della cucina toscana.Non mancano un buon bicchiere di vino e ottimi dolci, tra cui gli immancabili cantuccini col vinsanto. Info sulla pagina Facebook dedicata.