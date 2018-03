Fiori, acque e castelli in Friuli Venezia Giulia

Il 24 e 25 marzo 2018, dalle 9 alle 19, i portoni dei Castelli di Strassoldo apriranno i battenti per l'atteso appuntamento con "castelli aperti", la manifestazione che si ripete da 20 anni in primavera e in autunno. "In primavera: Fiori, Acque e Castelli" offre ai visitatori la possibilità di scoprire un patrimonio storico millenario, normalmente non accessibile al pubblico.

Nel suggestivo scenario di Strassoldo circondata dalle limpide acque delle risorgive, tra Cervignano e Palmanova, i saloni dei castelli ospiteranno le nuove creazioni di maestri artigiani, decoratori ed artisti d’eccellenza.



Shopping d’alto livello - Il percorso di visita si svilupperà attraverso le magnifiche sale del castello di Sotto, festosamente allestite: la pileria del riso, la cancelleria, il brolo, la Vicinìa, gli interni e quindi il parco del castello di Sopra. Un fil rouge fatto di oggetti antichi e nuove creazioni, tutti all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza. L’antico brolo, circondato da corsi d’acqua di risorgiva, ospiterà vivaisti con collezioni di rose antiche, nostalgiche, inglesi, Delbard, hydrangee, cornus, viburni, deutzie, lillà, hybiscus, callicarpa, erbacee perenni, piante aromatiche ed insolite, alberi da frutta, banani nani ed altre piante insolite, mentre i vivaisti si prodigheranno in utili consigli professionali. A contorno ci saranno anche articoli da giardino e per la casa, nel più perfetto stile country.



Enogastronomia friulana e mitteleuropea - Nel cortile del castello di Sopra un ottimo catering proporrà piatti locali di stagione e non mancherà musica antica d’arpa e visite guidate gratuite al borgo castrense ed a quello di Santa Maria in Vineis. Nel corso della rassegna si potranno anche degustare e acquistare golosità gourmet friulane e mitteleuropee. Scopo dell’evento è la valorizzazione di un importante bene storico (la cui conservazione valorizza dal punto di vista turistico l’intera zona della Bassa Friulana) e la tutela di antiche arti e mestieri.



Strassoldo, una perla tra due siti Unesco - Secondo le antiche pergamene già nel 530 esisteva in questo sito un castello “dalle due torri”. Gli attuali castelli si sono poi formati alcuni secoli più tardi, ognuno attorno ad una delle torri originarie. Situati nella verde pianura friulana, si trovano a 20 km da Udine, a due passi dal Mar Adriatico, tra l’antica colonia romana di Aquileia e la fortezza rinascimentale di Palmanova entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. L’evento si terrà anche in caso di pioggia in quanto ambientato prevalentemente negli interni. Sabato e domenica sarà possibile fare delle visite guidate gratuite al borgo Strassoldo.



Maggiori informazioni: www.castellodistrassoldo.it