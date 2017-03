Children's Tour: il Salone delle vacanze a misura di bambino

I bambini che vanno in vacanza senza i genitori sono sempre più numerosi e spesso non si tratta solo di brevi periodi: la richiesta di tour, villaggi, campeggi per famiglie e campi scuola riservati ai soli junior è diventata così estesa da portare alla nascita di una fiera dedicata, che si ripete ormai da alcuni anni e che propone tante soluzioni per le mini vacanze da 0 a 14 anni, per i ragazzi che viaggiano con la famiglia, ma anche da soli, con la scuola o l'associazione sportiva. A Children’s Tour i genitori possono incontrare direttamente i rappresentanti delle località turistiche, villaggi, alberghi e strutture ricettive, parchi tematici, camp sportivi e centri per le vacanze studio, fattorie didattiche e percorsi naturalistici che hanno dato vita a servizi ad hoc per il target bambini.



In fiera c’è tutta l’Italia formato famiglia, a partire da Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia, le destinazioni family friendly per eccellenza, che presentano le novità 2017 e i grandi classici della vacanza estiva. Non solo mare ma anche tante proposte attive, come il trekking, la bicicletta e la vela.



Nell’anno del turismo sostenibile, le vacanze naturalistiche sono in primo piano: tra i numerosi progetti presentati in fiera ricordiamo: “Trek & Kids, sentieri familiari”, un’iniziativa promossa dalla Regione Sicilia e rivolta agli appassionati di trekking, per scoprire l’entroterra siciliano con percorsi inediti, strutture selezionate e servizi ad hoc per i bambini, Sempre alla scoperta, anche culturale, del territorio punta “Abruzzo Open Day”, in programma da fine maggio al 2 giugno con centinaia di eventi su tutto il territorio regionale: appuntamenti culturali, enogastronomici, escursionistici, sportivi, artistici, storici e musicali, con tariffe convenzionate e la gratuità per i ragazzi fino a 12 anni. “Gargano OK” propone invece trekking ed escursioni nel Parco Nazionale del Gargano dove sorgono la Foresta Umbra, la più grande foresta italiana di latifoglie e i laghi di Lesina e Varano.



Anche in questa edizione Children’s Tour offre un’ampia gamma di attività gratuite, tra cui il percorso bike e l’arrampicata, e spettacoli per l’intrattenimento dei bambini. Ci sono poi laboratori didattici e atelier espressivi sul tema del viaggio. I bambini possono anche prendere parte ad attività di intrattenimento per “testare” in anteprima un assaggio della vacanza proposta



Children’s Tour

Fiera di Modena

Orari: venerdì: dalle 15.00 alle 20.00

Ingressi: gratuito fino a 14 anni; intero €5

Sabato e domenica: dalle 10.00 alle 20.00

Ingressi: gratuito fino a 14 anni; intero €9 (prevendita online €7)

Informazioni: www.childrenstour.it