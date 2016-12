Alla scoperta del FootGolf

Gli appassionati lo definiscono il più bel gioco mai inventato; di certo è un mix originale e inedito. E' il, la disciplina che unisce la potenza e la passione delall’eleganza e alla precisione del. Chi vuole provarlo, o semplicemente ne è incuriosito, può scoprirlo questo fine settimana, in occasione dell, in programma il 24 e 25 maggio in provincia di, a, presso il

L’idea, nata 3 anni fa in Sud America e si è sviluppata velocemente in oltre quindici Paesi di tre continenti, e ora finalmente arriva anche in Italia. La filosofia del gioco è semplice: si giocano 9 o 18 buche, come nel golf, ma senza usare ferri o legni. Semplicemente si va in buca tirando con i piedi un normale pallone da calcio, con la massima precisione possibile. Le regole ricalcano da vicino quelle del golf: vince chi raggiunge la buca, ovviamente di dimensioni adatte al pallone, con il minor numero di tiri.

Questo curioso sport premia la potenza, ma soprattutto la precisione individuale del tiro e sta coinvolgendo numeri crescenti di appassionati, tra cui tanti ex giocatori professionisti del calibro di Ruud Gullit, Franck De Boer, Diego Forlan e molti altri.

Il FootGolf sbarca in Italia grazie alla passione di Leonardo Decaria, presidente dell'Associazione Italiana Footgolf (AIFG) e di Volagratis, il sito leader nel settore dei viaggi online e main sponsor del torneo di Carmagnola, primo in assoluto nel nostro Paese. Sono già oltre 60 gli atleti iscritti, di cui oltre la metà stranieri. Tante le soluzioni tecnologiche per rendere più spettacolare il gioco, tra cui il sistema di classifica in tempo reale su grandi schermi digitali, l’utilizzo di droni volanti per riprese aeree mozzafiato e premi di assoluta qualità.