Smell Festival: a Bologna per scoprire l'olfatto

Il Festival si rivolge a un pubblico non specializzato nella città di Bologna e nel suo territorio: una terra legata al sapere, per la presenza dell’antica Università, e al piacere, grazie a una vivace vita notturna e alla solida tradizione culinaria. Il Festival unisce queste due anime, con appuntamenti presso il Museo della Musica di Bologna, ma anche nell'intera città, nel ricco calendario di eventi collaterali del "Round Smell Festival". con iniziative organizzate da associazioni, gallerie d’arte e spazi pubblici, sempre all'insegna dell’olfatto. Ideata da Francesca Faruolo e organizzata in collaborazione con Istituzione Bologna Musei, Smell Festival, giunto alla IV edizione, offre un calendario ricco di appuntamenti e incontri con i più importanti creatori di fragranze, installazioni e laboratori sensoriali che rendono accessibili al pubblico i segreti di una delle professioni più interessanti e creative in assoluto.

Tra gli appuntamenti da segnalare ricordiamo, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio, i laboratori per i bambini organizzati da Tempo, storica marca di fazzoletti di carta, L'olfatto si sviluppa sin dal grembo materno: al momento della nascita il bambino riconosce l’odore della madre e del suo latte più di qualsiasi altra cosa. Lo sviluppo dell’olfatto si incrementa durante tutta l’infanzia ed è di fondamentale importanza per sviluppare i rapporti con il mondo esterno. Lo Spazio Tempo propone perciò due speciali laboratori dedicati ai piccoli: “La mente profumata dei bambini”, aperto a genitori, insegnanti e a tutti gli interessati, per comprendere come lo sviluppo dell’olfatto può incidere sulle potenzialità di apprendimento dei bambini e della loro immaginazione. I piccoli tra i sei e i dodici anni possono invece divertirsi nel laboratorio “Il Castello dei profumi”, dove gli odori, avvertibili ma impalpabili e misteriosi, si prestano a diventare il ponte con un mondo fantastico fatto di castelli, esperimenti e storie.

Il programma completo del festival è online sul sito www.smellfestival.it