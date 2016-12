Pavia e la natura di "Officinalia"

Il, a, si trasformain tempio del biologico con la 27esima edizione di “manifestazione diventata nel tempo riferimento per gli amanti della natura e dell’ambiente. Il suggestivo scenario del castello ospita spazi dedicati, ai molteplici aspetti delladall’abbigliamento alla cosmesi, ai detergenti e prodotti per l’igiene personale. Spazio anche per i c, lei, il

La filosofia di Officinalia si propone da sempre di promuovere il rispetto nei confronti della natura e l'importanza del ritorno alle proprie radici. Per questo trova grande spazio l’agricoltura biologica e biodinamica, per conoscere e apprezzarne i ritmi naturali, il susseguirsi delle stagioni, e per riappropriarsi di un modo di vivere attento e consapevole.

Tutte le aziende agricole presenti a Officinalia hanno aderito al metodo di produzione biologico o biodinamico definito e disciplinato a livello comunitario e non utilizzano sostanze chimiche né organismi geneticamente modificati nella coltivazione, produzione e trasformazione.

Nell'ambito di Officinalia si svolgono anche questi eventi collegati:

INTERLIFE UN PROGETTO IN INDIA - Interlife è una Onlus che opera nel campo della cooperazione internazionale per la riduzione della povertà e per garantire i bisogni e i diritti primari, come la salute, l’istruzione e il lavoro. In occasione di Officinalia propone ai visitatori un percorso nel mondo del biologico visto con gli occhi delle famiglie del Tamil Nadu, nel sud-est dell’India per mezzo di installazioni realizzate con sagome a dimensione naturali, foto e oggetti correlati a pannelli esplicativi sui temi della alimentazione, dell'ecologia domestica e sulla coltivazione delle piante officinali.

17° TAIJI FESTIVAL – Il Parco del Castello di Belgioioso ospita maestri cinesi di fama internazionale con esibizioni, allenamenti e dimostrazioni. Il programma si trova sul sito – Il Parco del Castello di Belgioioso ospita maestri cinesi di fama internazionale con esibizioni, allenamenti e dimostrazioni. Il programma si trova sul sito www.worldtaichiday.org

Orario - L’orario di apertura sarà continuato dalle 10,00 alle 20,00.

Prezzi - Intero: 8.00 € - Ridotto 6,00 €

Informazioni: www.belgioioso.it