Val di Fiemme: Oktoberfest di montagna

foto Dal Web Sono sette le Oktoberfest italiane: Genova, Roma, Firenze, Predazzo, Solarolo di Ravenna, Francavilla al Mare, Frosolone di Isernia. Quella di Predazzo, in Trentino Alto Adige, è però l’unica ad evocare i sapori e le tradizioni di montagna. In occasione della ’Oktoberfest im Fleimstal, in calendario nello splendido scenario montano della Val di Fiemme per venerdì 19 e sabato 20 ottobre, è in programma un corteo storico e folcloristico con 400 elementi, ma il costume tipico è (quasi) obbligatorio per tutti, una serie di concerti nel tendone del Campo Ippico e tanta birra, da gustare secondo la parola d'ordine “Ein Prosit”.

Predazzo solleva i boccali a quota mille, quindi 500 metri più in alto di Monaco, dove l’Ockoberfest attira ogni anno 6 milioni di persone. A rendere unica l’Oktoberfest di Predazzo è il fascino delle Dolomiti che la circondano, ma soprattutto quel modo di colorare e di scaldare ogni festa tipico di questa gente che a settembre festeggia il ritorno dalle mucche dai pascoli con ghirlande di fiori e a novembre accende cinque immensi falò per celebrare San Martino. La festa si sta affermando come una delle più rappresentative manifestazioni autunnali del Trentino, tanto che gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare i posti a sedere. Dopo il concerto di apertura di venerdì 19, sabato 20 ottobre, dopo la colazione bavarese, alle 11.00 prende vita il corteo storico, rievocativo e folcloristico che percorre le vie principali della borgata, con 30 gruppi in corteo secondo una spettacolare coreografia. Dopo la spillatura della prima birra, alle 13, e il pranzo bavarese, la rievocazione prosegue con l’esibizione di gruppi folcloristici e bande musicali che si alternano nel tendone per tutto il pomeriggio, e con i commenti illustrativi dell’esperto di storia e tradizioni popolari, Lorenzo Baratter, presidente del Museo degli Usi e Costumi delle Genti Trentine. Quest’anno è stato aumentato sia il numero dei gruppi folcloristici, tra i quali alcuni appartenenti alla vicina area ladina, sia degli Schützen partecipanti. Per meglio far rivivere l’atmosfera musicale e di costume di fine Ottocento, il momento clou è l’esibizione del Corpo di ballo in costume “Tridentum” che, accompagnato dalla “Musikkapelle Kalisberg” di Civezzano, presenta alcuni antichi balli tradizionali. Alle 19.00 la cena nel tendone e, alle 21, la festa esplode con la musica del gruppo “Die Lauser” di Klagenfurt, per la prima volta in Italia. Informazioni sul sito Web: www.oktoberfestpredazzo.it