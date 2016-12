A Milano per il Burlesque Award 2012

Il- il più importante festival di Burlesque internazionale - è di scena adal. Quest'anno a far da cornice all'evento è la sala Shakespeare del, che è pronta ad accogliere tutta la seducente ironia delle venti ballerine in gara.

Sul palco dell'Elfo, nelle due giornate di festival, si sfideranno a colpi di lustrini e piume di struzzo 20 artiste professioniste provenienti da ogni parte del mondo, Italia compresa. Il motivo della contesa? L'attribuzione degli ambiti titoli “Best Perfomer 2012”, “First runner up” e “Most comic act”, che verranno assegnati dalla giuria. Il programma dell'evento, oltre ai raffinati e sensuali spettacoli di Burlesque, propone performance di ospiti speciali come il giocoliere e illusionista Mr Matt Hennem, che metterà in scena un incredibile numero con la sfera di cristallo; la pluripremiata performer di New York Ms. Angie Pontani, “madrina” del festival e presidente della giuria, e la celebre troupe finlandese The Itty Bitty tease cabaret, che si esibirà nello spettacolo The ghost town (venerdì 30) e nel La Belle Decadence (sabato 31). Non mancheranno poi il Boylesque ( la versione maschile del Burlesque) con Alan Debevoise e tantissimi momenti dedicati alla musica dal vivo, swing e boogie woogie con Antonio Sorgentone, showman e virtuoso del pianoforte definito il Jerry Lee Lewis italiano.