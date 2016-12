In Liguria per scoprire il Golfo del Tigullio

foto Ufficio stampa Correlati Golfo del Tigullio Golfo del Tigullio - nella Riviera Ligure di Levante - si presenta come un bellissimo scrigno di bellezze naturali dove, sospese tra cielo e mare, si susseguono alcune tra le località balneari più rinomate al mondo: non solo Portofino, ma anche Rapallo e Santa Margherita Ligure. Bellissime spiagge, ampi porticcioli dotati di ogni tipo di servizio e strutture ricettive raffinate e di ottimo livello vi accoglieranno per un'indimenticabile vacanza al mare “di primavera”. Da Portofino al piccolo borgo di Zoagli, il- nella Riviera Ligure di Levante - si presenta come un bellissimo scrigno di bellezze naturali dove, sospese tra cielo e mare, si susseguono alcune tra le località balneari più rinomate al mondo: non solo, ma anche. Bellissime spiagge, ampi porticcioli dotati di ogni tipo di servizio e strutture ricettive raffinate e di ottimo livello vi accoglieranno per un'indimenticabile vacanza al mare “di primavera”.

Le perle del Golfo del Tigullio Tra le diverse località balneari del Golfo, Portofino è sicuramente la più rinomata e mondana. Disteso in poco più di 2 chilometri di superficie, è da sempre soprannominato il “salotto” più bello del mondo. Nella sua caratteristica piazzetta, sono sufficienti pochi passi per passare dal lusso e dalla raffinatezza delle tante vetrine dei migliori Atelier del mondo, alla vita semplice e tradizionale del tipico borgo marino, con i pescatori intenti a riassettare le loro reti e quelle tipiche casette fronte mare. Cosa visitare: la Fortezza San Giorgio, meglio conosciuta come "Castello Brown", e il suo parco dove passeggiare piacevolmente, immersi nelle essenze tipiche della Riviera. A soli 5 chilometri da Portofino sorge l'altra perla della Riviera di Levante, Santa Margherita Ligure. Frequentata in ogni stagione, la piccola località appare divisa in due parti: quella antica, con il porto affollato di motopescherecci e piccole navi da crociera, e quella moderna, con lussuosi alberghi e ville incorniciate da parchi e da giardini. Un evento da non perdere: a Santa Margherita fervono i preparativi per la 48esima edizione della Festa della Primavera che, dal 17 al 18 marzo, allieterà grandi e piccini con il tradizionale spettacolo pirotecnico e soddisferà il palato di tutti i presenti con le buonissime frittelle (frisceu, in ligure) dolci e salate.