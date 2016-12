Il grande jazz fa tappa a Piacenza

Musica e non solo...

Giunto alla nona edizione, il Piacenza Jazz Fest è ideato e organizzato dall’associazione culturale Piacenza Jazz Club. L'evento, in programma dal 26 febbraio al 31 marzo, si svolge in diverse location della città come lo Spazio Rotative, il cinema Iris, La Chiesa di San Savino e presso il Teatro Verdi di Fiorenzuola D’Arda e si annuncia ricco di imperdibili eventi musicali e culturali: quindici concerti, jazzmen di notorietà internazionale, numerose star del circuito jazzistico nazionale, giovani promesse italiane, eventi collaterali, una mostra fotografica e tanti appuntamenti extra.

Da segnare in agenda

Domenica 26 febbraio: Memorie di Adriano - Canzoni del Clan di Adriano Celentano. Sul palco dello Spazio Rotative (via Benedettine, 66 - ore 18.30) si esibisce un ensemble d’eccezione: Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso) e Mattia Barbieri (batteria). La band propone un viaggio fra gli indimenticabili successi del molleggiato, rivisitati in chiave jazz. Costo biglietto: 23 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Giovedì 1 marzo: presso il Cinema Iris (corso Vittorio Emanuele 49, ore 21.15), nell’ambito dell’iniziativa Finestra sul Cinema, è in programma la performance multimediale Koyaanisqatsi - Life out of balance. Costo biglietto: 12 euro (intero), 10 euro (ridotto)

Sabato 3 marzo: il festival farà tappa, come da tradizione, al Teatro Verdi (piazzetta San Francesco, ore 21.15) di Fiorenzuola d’Arda (Pc), con il concerto Permutation di Enrico Pieranunzi New American Trio featuring Scott Colley & Antonio Sanchez. Costo biglietto: 16 euro (intero), 13 euro (ridotto).

Domenica 11 marzo: presso la Chiesa di San Savino (piazzetta S. Francesco, ore 21.15) a Piacenza saranno in scena due dei più rinomati musicisti d’oltralpe: i francesi Michel Portal e Louis Sclavis. Costo biglietto: 16 euro ( intero), 13 euro (ridotto)

Sabato 31 marzo: presso lo Spazio Rotative (via Benedettine 66, ore 21.15) il festival darà l'arrivederci al suo pubblico con il tradizionale Galà di premiazione e fine festival. Nel corso della serata sarà resa nota la graduatoria dei vincitori dei concorsi nazionali abbinati al festival: Strisce di Jazz 2012 e Chicco Bettinardi 2012, con relative premiazioni. Ingresso libero