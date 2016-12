A Sassari: per vivere un po' di calore argentino

Il Sassari Tango Festival

La Sardegna è pronta ad accogliere uno dei festival più “caldi” di questo periodo: il Sassari Tango Festival che, dal 23 al 25 febbraio, coinvolgerà visitatori e appassionati in una tre giorni ricca di eventi. L’edizione 2012, organizzata dall’associazione X Siempre Tango con il contributo della Provincia e del Comune di Sassari, offre numerose occasioni per avvicinarsi a questo affascinante ballo e a tutta la sua passionale magia. Qualche esempio? Al festival parteciperà uno dei cantanti più richiesti dal pubblico di tangueros, Ruben Peloni, verrà proiettato il film sul mondo della danza argentina, ci saranno esibizioni di coppie di ballerini internazionali, musicalizador per le milonghe notturne e le immancabili master class, che quest’anno si aprono alle danze del folklore argentino. I momenti più attesi? Sicuramente quelli legati alla danza, dove esperti e non del settore avranno la possibilità di muoversi in pista, sulle seducenti note di una danza antica e ammaliante. Tra i numerosi appuntamenti con il ballo, il più importante è quello previsto per venerdì 24 a Palazzo di Città. La serata promette infatti una fantastica esibizione di danza della coppia di grandi tangueri Diego Romero e Ainara Horillo e tanta musica dal vivo, eseguita dalla Orquestra Hyperion, un ensemble di sette elementi che ultimamente ha accompagnato in tournée anche Antonella Ruggiero e il musicista argentino Luis Bacalov. Infine ritornano anche le lezioni di tango, pensate per insegnare ai meno esperti i primi passi o per affrontare movenze sempre più complesse. A guidare gli allievi, sabato 25 al circolo Baires, la coppia formata da Nora Witanowsky e Juan Carlos Martinez. I due docenti daranno inoltre un assaggio di danze della tradizione folk argentina: chacarera, zapateo e zarandeo.

Un programma veramente caliente

Giovedì 23 febbraio: al Teatro Civico di Palazzo di Città (SS), ore 20, verrà proiettato il film “Tanguero” di Emanuele Persico. Costo biglietto: 7 euro. Alle 22, presso l'Hotel Grazia Deledda, è prevista la milonga di apertura con il musicalizador Juan. Costo biglietto: 10 euro.

Venerdì 24 febbraio: al Teatro Civico di Palazzo di Città (SS), ore 21, si esibirà l'Orquesta Hyperion. Voce cantante: Ruben Peloni; ballerini Juan Marchetti e Natalia Manca, Diego Romero e Ainara Horillo. Costo biglietto: 12. Alle 22, all'Hotel Grazia Deledda, è prevista una serata di milonga con i maestri Nora Witanowsky e Juan Carlos Martinez. Musicalizador: Sergio Chiaverini. Costo biglietto: 15 euro.

Sabato 25 febbraio: all'Hotel Grazia Deledda - Sala dei Candelieri, ore 22 - , continua l'appuntamento con la milonga. Musicalizador: Punta y Branca. Costo biglietto: 15 euro.Per aspiranti tangueri, lezioni dei maestri Nora Witanowsky e Juan Carlo Martinez dalle 12.30 alle 19 presso il Circolo Baires (via R.Mossa, 15). Costo lezioni: 15 euro (1 lezione), 25 euro( 2 lezioni)