A Sarzana il Castle VEGetarian Festival

Ospite d’eccezione della serata di inaugurazione è Simone Salvini, uno dei pionieri dell’alta cucina vegetariana e vegana, amico e collaboratore di Pietro Leeman e dell’oncologo Umberto Veronesi; è in programma uno showcoking in cui gli spettatori sono invitati a scegliere gli ingredienti “a sorpresa” e porgerli allo chef che dovrà inventare piatti sul momento e dar mostra di tutta la sua creatività. E’ sempre la Scuola di Cucina dello Chef Salvini, nel corso della manifestazione, a seguire i sei showcooking in programma.



Per chi vuole tenersi informato, ogni giorno sono organizzate conferenze a tema tenute da autorevoli relatori. Sono poi in programma diversi spazi dedicati alla presentazione di libri, tra cui “In Frutta Veritas” di Aida Vittoria Eltanin, “Cucinare secondo natura” di Lorenzo Locatelli, “Piggasus e il pianeta VegAMO” di Marilù Mengoni, “Sei tutto ciò che cerchi” di Francesco Pirani e “La Semplicità in Cucina” di Marinella Mazzola.



Ogni giornata è rallegrata da artisti, danze (da quelle tribali a quelle orientali e fusion) e musica di ogni genere. Gli artisti si esibiscono sul palco e per le vie del Castello, tra loro ci sono i popolari “In Vino Veritas” (sabato 29) e “Municipale Balcanica” (domenica 30). Non mancano i workshop e i laboratori gratuiti per grandi e piccini, i corsi di danze orientali, la musicoterapia, il riequilibrio energetico, gli Open Days della realizzati dalla scuola di naturopatia “Ippocrate” e tanti altri eventi.



Tutto questo si svolge in un contesto di grande fascino, la Cittadella - nota anche come Fortezza Firmafede - il più importante edificio della cinta muraria Sarzanese; un luogo ricco di storia che fu eretto nel 1249 dai Pisani, distrutta nel 1487 dai Fiorentini sotto Lorenzo De’ Medici durante la “Guerra di Serrezzana” e subito ricostruita dagli stessi Fiorentini: il Magnifico affidò il lavoro ad architetti che seguirono i canoni dei trattati d’architettura militare del tempo, con il corredo dei fossati, dei rivellini e dei ponti levatoi. Al suo interno è stato realizzato il Museo delle Fortezze, che propone un percorso interattivo ed emozionale che si snoda attraverso 27 sale fino a toccare i sotterranei: lo spazio racconta storia e caratteristiche della Lunigiana attraverso le sue fortezze, gli usi e i costumi inserendoli nel loro contesto storico e abitativo.



Per chi volesse trascorrere qualche ora in più da queste parti, meritano una visita anche la fortezza di Sarzanello, la chiesa di Sant’Andrea, il palazzo Vescovile e la Cattedrale di Santa Maria Assunta, nata sui resti della pieve di San Basilio; nei dintorni spiccano il borgo di Falcinello, gli scavi archeologici di Luni e Marinella di Sarzana.



Informazioni: www.castlevegetarianfest.it/