A Riva del Garda una festa dell enogastronomia

Infatti, “Garda con Gusto - Carne Salada & Co.” Sarà passerà in rassegna le eccellenze che costituiscono uno dei tesori culturali e imprenditoriali del Garda Trentino. Sarà un viaggio fra tradizione e innovazione, accompagnato da sapori genuini, fragranze mediterranee e profumi stuzzicanti caratteristici di questa oasi climatica incastonata fra lago e montagne.



La saporita carne salada - Saranno il Palameeting del Parco Lido e il Palavela ad ospitare Garda con Gusto tutti i giorni dalle 10 alle 24: una grande e prestigiosa vetrina con la Carne Salada nel ruolo di protagonista assoluta. Unica in tutto e per tutto, le sue origini sono precedenti al 1700. Molto magra e saporita, è la base di alcuni dei più famosi piatti altogardesani, sia cruda, sia cotta. Nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento De.Co. (Denominazione di origine Comunale), a sottolineare la forte connessione con il territorio.



Dalllio d’oliva al broccolo di Torbole - Questa festa del cibo di qualità potrà contare su tante altre prelibatezze locali: dall’olio extravergine d’oliva al broccolo di Torbole, dal pesce di lago alle verdure della Val di Gresta, dalle susine alle castagne, dalle birre ai vini, dal caffè ai dolci. Prodotti che costituiscono un paniere di grande qualità, considerando che la maggior parte sono certificati Doc, Dop, Igp, De.Co. o promossi come Presidio Slow Food.



I cooking show da non perdere - Ognuna delle tre giornate dell’evento è dedicata a un tema che farà da filo conduttore alla partecipazione dei visitatori. Venerdì 3 è stato intitolato “Educhiamoci”, a sottolineare che l’intera giornata sarà riservata all’educazione e alla formazione. Previste conferenze per gli addetti del settore e attività di educazione alimentare per i bambini delle scuole con le loro famiglie. Sabato 4 è il giorno della “Carne Salada”: con proposte alternative e originali di uso e lavorazione della Regina della cucina del Garda Trentino. Infine domenica 5, epilogo dedicato ai “Prodotti del Garda Trentino”. Da non perdere i cooking show dedicati a ogni prodotto tipico e conferenze sull’utilizzo, la lavorazione e la cucina delle eccellenze che rendono unica l’enogastronomia del territorio.



Le armonie del lago - Ognuna delle giornate di Garda con Gusto si chiuderà con una serata di intrattenimento, in un mix perfetto tra piacere del palato, raffinatezza e divertimento in compagnia. C’è ancora riserbo sui nomi degli artisti coinvolti, mentre è già noto il tema di ciascuna serata: venerdì in programma “Ridere di Gusto”, sabato “Musica per tutti i gusti”, domenica il gran finale con “Il gusto che emoziona”. Inoltre per l’intero weekend il Garda Trentino apre le porte della gastronomia e della cultura locale con attività imperdibili. Sarà una occasione irripetibile per conoscere le aziende del territorio, la loro storia e quella dei loro prodotti, associando all’aspetto culturale, il viaggio alla scoperta delle tradizioni imprenditoriali e delle bellezze del Garda Trentino.



Per maggiori informazioni: www.gardatrentino.it