"La chiamata di marzo": a Recoaro Terme si respira aria di primavera

Recoaro Terme , in provincia di Vicenza, è pronta a vestirsi a festa con “La chiamata di marzo” , un evento che celebra l'arrivo della primavera, affondando le sue radici in un passato molto lontano. Dal 19 al 28 febbraio , infatti, si svolgono sette giorni di festeggiamenti basati sulle antiche tradizioni e sul folclore dell'Alta Valle dell'Agno, sulla cultura cimbra e su un passato contadino che è ancora più vivo che mai. Il tutto in attesa dell'evento clou in programma domenica 28 febbraio, quando 70 carri e oltre mille figuranti invadono il centro cittadino, tra abiti a tema e scene che rappresentano la vita contadina di una volta.

Questa festa ha origini molto antiche: furono i Saturnali dell'antica Roma i primi a organizzare dei festeggiamenti per dare il benvenuto alla primavera, dando vita a una tradizione che si sarebbe presto sviluppata in tutte le civiltà rurali dell'Italia. Ad esportarla, dove ora sorge il grazioso paese della provincia di Vicenza, invece, furono i Cimbri, popolo bavarese che si insediò nella fascia delle Piccole Dolomiti, oltre che sull'Altopiano di Asiago e in Lessinia.



Da sempre a Recoaro la festa del “Ciamar Marso” veniva celebrata l'ultima domenica di febbraio: dopo mesi trascorsi chiusi nelle case o nelle stalle per il gelido inverno, verso l'imbrunire centinaia di pastori, mandriani e contadini si riunivano nelle proprie contrade e, insieme alle proprie famiglie, scendevano in paese abbigliati con fogge e costumi stravaganti, in un corteo compatto tra canti e allegria. Oggi, per l'occasione, le storie, i mestieri, i prodotti e il folclore recoarese rivivono come per magia in un'affascinante girandola di scorci e di dettagli recuperati dai secoli passati.



Sabato 27 è possibile visitare una contrada alle prese con gli ultimi preparativi per l'allestimento del proprio carro, gustare i piatti della tradizione all'“Ostaria dal Tracanela” o assistere agli spettacoli itineranti delle bande musicali, mentre domenica 28 è in programma la grande sfilata, seguita dalla premiazione dei carri, dagli spettacoli di musica dal vivo e dal caratteristico “falò dell'omo de paja” che darà a tutti l'appuntamento al 2018.



Per maggiori informazioni, www.chiamatadimarzo.com