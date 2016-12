Il Capodanno? A piedi o in bicicletta!

11:20 - In bicicletta a Cuba o in Marocco, a piedi in Costa azzurra, in Istria o a Palermo, in bicicletta e barca a Mantova: sono i diversi e originali modi di trascorrere il prossimo Capodanno suggeriti da Viagginbici (www.viagginbici.com/) il Magazine del Turismo sostenibile.

Cuba è un paese da assaporare in lentezza. La bicicletta è il mezzo più affascinante per visitare luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. La prima tappa è Pinar del Rio e la favolosa Valle di Vinales, leggendaria per le piante di tabacco che crescono lungo le montagne scoscese. Poi San Diego de los Banos, Las Terrazzas e la favolosa Havana. Il viaggio è di quelli difficili da scordare per la bellezza della flora della fauna e della città che si percorreranno in sella alla bicicletta, e per i bagni nelle acque cristalline del Mar dei Caraibi.



Il Marocco, a poche ore di volo dall’Italia, è una terra affascinante. Ait Ben Haddou, città fortificata a 50 km da Marrakech è la prima tappa del viaggio. La sua Kasbah, tutelata dall’Unesco, ha recuperato l’aspetto del XI secolo quando era un caravanserraglio. Poi si percorrerà la Valle del Dades, passando per Ouarzazate. L’unico momento in cui si lasceranno le biciclette sarà per addentrarsi nelle spettacolari gole di Todra. Poi ancora deserto, rovine, villaggi fortificati per poi fare ritorno nella bellissima Marrakech. Qui gli incantatori di serpenti di piazza Djemaa al Fna, il Souk, la Koutoubia, il vociare tipico dei mercati vivaci, gli scorci di una città magica saranno la cornice di un inizio d’anno indimenticabile.

Sono questi i dati principali che emergono dalla ricerca “Viscoderm Photoprotection System” condotta da IBSA Farmaceutici Italia, in collaborazione con il portale web donnainsalute.it, su un campione di oltre 500 donne italiane, lavoratrici e di età compresa tra i 20 e i 65 anni. Dallo studio emerge che alcune norme elementari di comportamento sono diventate una buona abitudine per una quota consistente di persone. Ad esempio, quando è in programma una vacanza al mare d'inverno, solo una piccola percentuale di donne non si prepara in alcun modo all'esposizione solare fuori stagione. Sono ancora poche però le persone che si affidano ad una alimentazione ad hoc, mentre solo il 15% circa assume integratori. La grande maggioranza (80% delle risposte) si affida alle creme protettive, ma non sempre utilizza i prodotti giusti e in modo completo e corretto, o sceglie creme utili anche per contrastare l’invecchiamento cutaneo legato all'azione dei raggi solari sulla pelle, il cosiddetto fotoaging.



In Costa Azzurra invece la parola d’ordine è trekking e arte. La base sarà Nizza che si visiterà a piedi godendo delle architetture care alla Belle Epoque e del suo centro che brulica di mercatini, negozi e deliziosi ristoranti. La prima delle escursioni a piedi partirà invece dal suggestivo villaggio di pescatori, Saint Jean di Cap Ferrat e la camminata sarà una continua scoperta di cale, falesie e residenze lussuosissime incastonate in mezzo alla opulenta vegetazione. Altra tappa ricca di suggestioni Capo D’Antibes. Qui sarà bello scoprire il lato selvaggio della costa azzurra dove bianche falesie calcaree si alternano a piccole baie d’acqua cristallina. Altra perla dell’entroterra è Saint Paul De Vence, uno dei villaggi medievali più belli di Francia che colpirà per le sue case di pietra rosa, le sue pittoresche viuzze e i suoi scorci mozzafiato. Frequentatori assidui di questa cittadina, che ha certamente contaminato la loro fantasia, erano Modigliani, Chagall, Picasso e Matisse.



In Italia merita di essere menzionata una proposta di Capodanno inusuale, fuori dall’ordinario: in bicicletta e barca a Mantova. L’imbarco è in un porto fuori città, biciclette incluse. L’arrivo a Mantova è spettacolare perché la visuale è dai laghi che la circondano. La visita dei suoi maestosi palazzi, delle sue piazze e delle Basiliche si farà in bicicletta, tempo permettendo. Il Capodanno si vivrà in barca, con i fuochi di artificio che si rifletteranno nelle acque rendendo tutto più emozionante e suggestivo.



Per tutte le informazioni o gli approfondimenti www.girolibero.it o www.zeppelin.it