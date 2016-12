Una vacanza tutto Sci&Benessere a Leukerbad

Se siete alla ricerca di qualcosa di diverso dalla solita neve e sci e volete fare una vacanza invernale veramente ritemprante, Leukerbad è la vostra meta. Dominata dalla quinta imponente delle pareti rocciose del Wildstrubel e del Balmhorn, a 1.401 m di altitudine,è il luogo ideale dove divertirsi sugli sci e, nello stesso tempo, rimettersi in forma. Ovvero, sport bianchi, vita attiva, terme, salute e bellezza.



Le acque dei Romani- Le acque termali di Leukerbad, rivitalizzanti e ricche di minerali, erano sfruttate per le loro proprietà curative fin dal tempo dei Romani. Ora sono oltre 20 i bagni pubblici o privati (annessi cioè ad hotel, ma per lo più aperti anche a chi non vi soggiorna) in cui scorrono giornalmente 3 milioni di litri di acqua solfato-calcica, che sgorga a 48-51 gradi dalle viscere della terra. La loro principale attrattiva invernale sono le piscine nella neve, dove si può nuotare anche quando la temperatura scende sotto lo zero. Dato che rimangono aperte fino a sera, costituiscono anche una divertente occasione per passare in modo piacevole le ore del dopo-sci.



Notte romano-irlandese alla Walliser Alpentherme - Fiore all'occhiello di Leukerbad sono le modernissime Walliser Alpentherme, con grandi piscine termali con acqua calda coperte e scoperte, idromassaggi, giochi d'acqua, solarium, reparti fitness e bellezza, saune e bagni turchi, nonché un centro di cura all'avanguardia e una mondana galleria con negozi, bar, bistrò. Qui, fra l'altro si può fare il bagno romano-irlandese (un alternarsi in 11 tappe di bagni di vapore e di acqua termale, uniti a benefici massaggi) che si rifà alle pratiche termali dell'antica Roma. Vi è riservato l'ultimo piano della struttura, progettato appositamente per garantire la massima privacy e il totale relax. Oppure si può passare una serata veramente insolita, la Notte romano-irlandese, accolti da personaggi in costume romano guidati dall'Imperatore: si inizia con giochi acquatici e si prosegue gustando cibo e bevande di un autentico buffet romano, con sottofondo di musica antica (in programma ogni 3 settimane il venerdì).Info: www.alpentherme.ch



Aqua Mystica e prima colazione allo champagne alle Leukerbad Therme - 10 vasche termali con temperatura compresa tra i 28 e i 43 gradi, una grotta in pietra naturale, saune, Spa, divertenti scivoli per i più piccoli, le Leukerbad Therme sono il più grande complesso di bagni termali delle Alpi. Vi vengono periodicamente organizzati alcuni eventi che traggono ispirazione dal passato,quando le persone trascorrevano parecchie ore nelle acque termali per trarne il massimo del beneficio e, per ingannare la noia, si organizzavano per trascorrere al meglio il tempo. Una volta, su vassoi galleggianti si faceva colazione, si giocava a scacchi e si serviva la merenda con tè e torta. Anche oggi, una volta al mese (la domenica) si può fare colazione come ai vecchi tempi, a mollo nell'acqua termale e con un vassoio galleggiante, con un flute di Champagne a rendere ancora più inconsueto l'evento. Oppure ogni 30 giorni, in concomitanza con la luna nuova, si può assaporare la magia di Aqua Mystica, con nuvole di vapore che salgono dalla piscina all'aperto, giochi di luce che rischiarano il cielo, suoni musicali lounge che si sposano con il gorgoglìo dell'acqua e cibi golosi e bevande a stimolare i sensi. Info: www.leukerbad-therme.ch.



Neve e terme – Da Leukerbad si sale in quota con funivie: dall'alto, si ha un panorama eccezionale sui 4.000 delle Alpi Vallesane e Bernesi e la vista spazia dal Monte Rosa, al Cervino, al Weisshorn. Le piste da discesa più belle si trovano nell'area del Torrent, mentre quelle da fondo sul Gemmi, dove è tracciato uno splendido anello attorno al Daubensee: a 2.322 m d'altitudine è una delle piste più alte del Vallese, perfettamente soleggiata e con neve garantita fino a primavera. L'offerta sportiva invernale è completata dallo snowpark Sportarena, con piste di pattinaggio, un padiglione per il curling, campi da tennis e di squash. Grazie al “Pass Neve e Terme” i turisti hanno a disposizione, a un prezzo interessante, l'utilizzo degli impianti di risalita, della pista di ghiaccio, del bus navetta e l'entrata alle Terme. In tutti gli alberghi vengono messi a punto pacchetti per Settimane bianche e Week end abbinati alle Terme.



Per informazioni: www.vallese.ch



Per conoscere le condizioni del tempo, visita: www.ilmeteo.it