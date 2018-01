Trentino-Alto Adige: la neve gioca con i bambini

In alcune località le famiglie trovano servizi tagliati a misura su di loro e interessanti pacchetti per settimane bianche e week end sulla neve negli alberghi della catena degli Italy Family Hotels del Trentino Alto Adige, specializzata nell’accoglienza alle famiglie e attrezzati per ospitare al meglio baby e genitori.



Giochi alla Paganella - Ad Andalo (TN) il Paganella Kinder Club appare come un paradiso per i piccoli amanti della neve. Ci sono tre aree gioco con tantissime attrazioni, tra cui gonfiabili, pareti per la mini arrampicata, lo spazio Legoland. Inoltre, con un solo biglietto, si può accedere al Baby Park Dosson, al Kids Gaggia Park & BiblioIgloo, e al Maso Effo. In alternativa, presso l’ Andalo Life Park, c’è il Winter Park per divertirsi su lunghi ed emozionanti scivoli e su piste per gommoni, bob e slittini.



Baby park - A 1400 metri di altitudine, vicino al rifugio Meriz di Fai della Paganella, c’è un’area baby park con snowtubing e giochi da cavalcare. Si raggiunge con la divertente seggiovia quadriposto Santel-Meriz da Fai della Paganella. La zona è proprio pensata per bambini. Infatti, a poca distanza dal centro di Fai della Paganella, c’è il Paganella Fun Park, dove spassarsela sulla pista con snowtubing, gommoni, slittini, bob, tapis roulant e tante iniziative sulla neve.



Il Dolomiti Family Fun - Nello scenario delle Pale di San Martino, Patrimonio Mondiale UNESCO si può partecipare ad un divertente programma di animazione sulla neve, dedicato ai piccoli dai 4 ai 13 anni, dal lunedì al venerdì. Si chiama Dolomiti Family Fun e si tiene a San Martino di Castrozza (TN). Spettacoli per la famiglia, passeggiare tra le cime, pista da pattinaggio, slittino, bob e party in compagnia.



I Kindergarten della Val di Fiemme - Sulle piste da sci di Fiemme Obereggen, in Val di Fiemme, mentre mamma e papà si concedono lunghe discese e si rilassano al sole sulle terrazze dei rifugi, i piccoli giocano in uno dei quattro ski kindergerten che fanno sognare bambini di ogni età. A Cavalese, sull’Alpe Cermis, c’è il Regno di Cermislandia. A Pampeago il Bip Club. A Gordonè il Regno dei Draghi, mentre a Bellamonte il divertimento è nella Tana degli Gnomi-Laricino Park.



L’asilo della val Gardena(BZ) - In Val Gardena animatori esperti si prendono cura dei bambini da 2 anni in su, dando la possibilità ai genitori di prendersi del tempo per sciare sulle Dolomiti. Il servizio “Asilo sulla neve” offerto dalle scuole di sci è l’ideale.



Tunnel di ghiaccio e trampolini in Val di Fassa (TN) - I bambini e le bambine dai 3 anni in su giocano anche nei Kindergarten della Val di Fassa, a Canazei (TN). Tunnel di ghiaccio, trampolini elastici, scivoli, ciambelle, c’è solo l’imbarazzo della scelta.



Imparare a sciare all’Alpe di Siusi (BZ) - Tra le Dolomiti dell’area vacanze Alpe di Siusi (BZ), i bambini imparano a sciare e a perfezionare la tecnica nel Sammy Kiddyland, dove partecipano ad un programma speciale studiato su misura. Al Saltria Kiddyland, invece, si tengono le lezioni di gruppo.