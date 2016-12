Alpe di Siusi: neve per la famiglia

Siamo infatti nel più grande alpeggio in quota d’Europa, in cui il turismo è in primo luogo rispettoso dell'ambiente. Qui si fa sport in tutta tranquillità e a stretto contatto con la natura. Con ben 60 km di piste a disposizione, anche gli sciatori più incalliti e i boardisti più scatenati possono sbizzarrirsi in piena libertà: i modernissimi impianti di risalita e le piste, ottimamente preparate, di ogni ordine e grado di difficoltà attraversano in un fitto reticolo l’intero altipiano fino ai leggendari ritrovi delle streghe dello Sciliar. Ci sono le piste nere per i più adrenalici, come la Bullaccia e Mezdì, mentre i piccolini muovono i primi passi sulla neve con un corso su misura per loro oppure esplorano il Tour delle Streghe, le magiche creature che, secondo la leggenda, popolano l'altopiano. E' proprio una simpatica streghetta, chiamata Nix a insegnare ai baby sciatori i rudimenti fondamentali della sicurezza sulla neve in un simpatico libretto che spiega in parole semplici ed immediate come risalire in modo corretto in ski-lift, in seggiovia, in cabinovia e tutti i corretti comportamenti in pista.

I bambini hanno a loro disposizione due snow park in cui imparare a sciare: lo ski-fun park for kids di Europark è il classico paradiso bianco per l’infanzia, in cui muovere i primi passi sugli sci. C'è poi l’Alpe di Siusi Snowpark, uno dei più sicuri e divertenti di tutta la regione alpina, con ostacoli e percorsi adatti a tutti i livelli ed ogni età, per scoprire lo snowboard e il freestyle quasi prima di saper leggere e scrivere.