La montagna a misura di bambino

Ci sono luoghi in cui la montagna è davvero a misura di bambino. Una guida per i genitori in cerca delle località più adatte per mettere gli sci ai piedi ai piccoli arriva, come ogni anno, dai pediatri italiani, i quali hanno realizzato un sondaggio e hanno assegnatoitalianeche le classifica come "

Spiega il pediatra Italo Farnetani, che i luoghi sono stati valutati in base a due tipi di vantaggi per le famiglie: le scuole sci per chi vuole imparare e le piste adatte ai bambini, con pendii semplici e non troppo scoscesi. La valutazione è stata espressa sulla base di una serie di sondaggi condotti da Farnetani negli anni scorsi fra centinaia di colleghi. "Quest'anno non abbiamo aggiunto nuove località, ma verificato l'appropriatezza di quelle già individuate, perché sono giunte richieste in tal senso sia da parte di colleghi pediatri, sia di genitori", dice il pediatra di Milano. Per arrivare alle 63 località con bandiere bianche, ai medici è stato chiesto di indicare i posti perfetti per i bimbi sotto i 10 anni, tenendo conto della presenza di scuole sci, di strutture adeguate, di piste adatte e, possibilmente, di parchi giochi sulla neve, ma è stato tenuto in considerazione anche il divertimento delle famiglie.

Ecco l'elenco delle località promosse dai pediatri, in ordine alfabetico:

Abetone (Pistoia), Alleghe (Belluno), Altopiano di Piné (Trento), Artesina (Cuneo), Asiago (Vicenza), Bielmonte (Biella), Bondone (Trento), Borno (Brescia), Campo Imperatore (L'Aquila), Campo Tures (Bolzano), Carisolo (Trento), Caspoggio (Sondrio), Castello-Molina di Fiemme (Trento), Col de Joux (Aosta), Colere (Bergamo), Cortina (Belluno), Corvara in Badia (Bolzano), Crevacol (Aosta), Enego (Vicenza), Folgaria (Trento), Folgarida (Trento), Forca Canapine (Ascoli Piceno), Gais-Valdaora (Bolzano), Gaver (Brescia), La Thuile (Aosta), Lizzano in Belvedere (Bologna), Lizzola (Bergamo), Lusia-Moena (Trento), Madonna di Campiglio (Trento), Malles-Glorenza (Bolzano), Mazzin (Trento), Mera (Vercelli), Merano 2000 (Bolzano).

E ancora: Misurina (Belluno), Monesi (Imperia), Monte Pora-Presolana (Bergamo), Nova Ponente (Bolzano), Oropa (Biella), Passo San Pellegrino (Trento), Pecol di Zoldo (Belluno), Pian delle Betulle (Lecco), Piani di Bobbio-Valtorta (Lecco-Bergamo), Piazzatorre (Bergamo), Pila (Aosta), Ponte di Legno (Brescia), Prato Nevoso (Cuneo), Roccaraso (L'Aquila), San Leonardo (Bolzano), San Martino di Castrozza (Trento), San Valentino alla Muta (Bolzano), San Vito di Cadore (Belluno), Schilpario (Bergamo), Selva di Val Gardena (Bolzano), Selvino (Bergamo), Sestriere (Torino), Soraga (Trento), Temu' (Brescia), Tesero-Pampeago (Trento), Torgnon (Aosta), Trafoi (Bolzano), Valgerola (Sondrio), Varena-Lavaze' (Trento), Verano (Bolzano).