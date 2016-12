In Engadina, per una vacanza tra monti e laghi

11:02 - L'Engadine è il paradiso di chi ama l'alta montagna e i grandi spazi innevati. Qui una natura ancora in larga parte incontaminata riesce a convivere con le necessità di chi non vuole rinunciare allo sport e al comfort, facendo di questa valle una meta ideale per una bella vacanza sulla neve.

L'Engadina, nel Canton Grigioni in Svizzera, è una vallata ampia e incredibilmente affascinante. Il fondovalle è occupato in parte da una serie di suggestivi laghi, che durante i mesi invernali sono la il luogo ideale per chi ama pattinare o per chi è pratico di immersioni sotto il ghiaccio. Ma non solo: è anche il paradiso degli sport invernali, dallo sci da discesa, al fondo, fino all'escursionismo a piedi o con le racchette da neve. Da tutte le località partono itinerari e sentieri di varia lunghezza e livello di difficoltà, sempre perfettamente tracciati sia d'inverno che d'estate. Per chi invece è un po' fuori allenamento, è possibile organizzare belle escursioni comodamente seduti su slitte trainate da cavalli o da cani, oppure viaggiare sul famosissimo trenino rosso che transita per St Moritz e collega alcune delle località più suggestive delle regione.



Una volta affrontata la salita che porta al passo del Maloja, il primo paesino che si incontra è Sils, divenuto famoso per aver ispirato scrittori del calibro di Nietzsche, artisti come Beuys e musicisti come David Bowie. Il piccolo centro abitato è affacciato sul lago ed è punto di partenza per le escursioni in Val Fex. Proseguendo lungo la strada principale che costeggia lo specchio d'acqua dolce, coperto fino a Pasqua da una grande spianata di neve, si incontra poi il villaggio di Silvaplana, uno dei pochi centri in Europa in cui è possibile praticare il kite-ski (disciplina che consiste nel farsi trascinare, con gli sci o con lo snowboard, da una specie di aquilone-paracadute spinto dal vento). Se invece il vostro ideale di vacanza esula da sport e fatica, il borgo offre anche deliziose e tranquille passeggiate tra le viuzze del centro, su cui si affacciano tipiche casette alpine dai colori pastello.



Lasciata Silvaplana, dopo 6 chilometri si raggiunge St Moritz, una delle località turistiche più famose al mondo, sede del jet set internazionale, ricca di negozi e locali per un soggiorno all'insegna del divertimento.



Meta successiva dell'itinerario svizzero è Celerina, altro grazioso centro residenziale e punto di partenza di un grande comprensorio sciistico. Lungo la strada, a 6 chilometri di distanza da St Moritz, si incontra anche la località di Pontresina, situata in una splendida cornice fatta di maestose montagne. Da non perdere la salita al ghiacciaio della Diavolezza, raggiungibile anche in funivia, dove gli appassionati sportivi possono sciare fino a maggio inoltrato. Il passo, a 2.978 metri di altitudine, si raggiunge lungo una strada molto panoramica che scorre in mezzo ad un altopiano dominato dall'imponente monte Bernina.



Ritornando sulla strada che da St Moritz porta a Samedan e a Bever, si giunge all'ultima meta del tour engadino: il villaggio di Zuoz, considerato il villaggio più bello dell'Alta Engadina. La località offre un comprensorio sciistico adatto alle famiglie, con due seggiovie e tre skilift, la scuola di sci per bambini con una sezione speciale baby, il centro del fondo Sur En e passeggiate invernali idilliche. Una curiosità: se siete degli amanti del caffè dovete assolutamente visitare la torrefazione più “alta” d'Europa: il Caferama Badilatti, che è anche un museo completamente dedicato alla storia del caffè.



Informazioni utili Per raggiungere l'Engadina- da Milano bisogna percorrere la superstrada Lecco-Colico per poi imboccare la statale 36 fino a Chiavenna. Da qui, dopo aver svoltato a destra seguendo le indicazioni per St. Moritz, non resta che affrontare la salita che conduce al Passo Maloja. La strada risulta abbastanza agevole nonostante i molti tornanti.



Tutte le indicazioni turistiche sono sul sito Internet www.engadin.stmoritz.ch.