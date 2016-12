Val di Fiemme: lo sci incontra il jazz

Tra le 5 aree sciistiche, lo Ski Center Latemar è la più grande del comprensorio: 45chilometri di piste, 18 modernissimi impianti di risalita che collegano in modo veloce le località trentine di Obereggen (Bo), Pampeago (Bolzano-Trento) e Predazzo(Tn) con la regione dell'Alto Adige, 10 rifugi tipici e un tecnologico impianto di illuminazione per lo sci notturno. Le piste vengono illuminate ogni martedì, giovedì e venerdì, dalle 19 alle 22. Inoltre, per gli amanti dello snowboard, la zona offre anche un attrezzato snowpark, con tre jump, tre rail e un halfpipe lungo 80 metri.

Circondata da cime di rara bellezza, come quelle del Latemàr, laè una delle più belle valli dolomitiche del Trentino. Nota per i suoi emozionanti paesaggi e per le sue modernissime piste da sci è un vero e proprio paradiso per tutti gli amanti della neve. 5 le aree ski: Ski Venter Latemar, Alpe Cermis, Bellamonte-Alpe Lusia, Passo Lavazé-Passo Oclini e Passo Rolle, tutte attrezzatissime e dotate degli impianti più tecnologici.

foto Azienda promozione turistica

Passo Lavazé-Passo Oclini. Un altopiano incastonato fra i gruppi montuosi del Catinaccio e del Latemar dove convivono discesa e fondo. La zona degli Oclini, alle pendici del Corno Bianco e del Corno Nero, offre 5 impianti di risalita facilmente raggiungibili dalla strada, e 80 chilometri di piste per lo sci di fondo. Oltre al fondo, nei sentieri del bosco si può praticare nordic walking o concedersi piacevoli passeggiate con le ciaspole.

Passo Rolle. Posizionato ai piedi del Cimon della Pala, offre 5 impianti e 11 piste da sci. Tra le tante, la più conosciuta è sicuramente la pista nera Paradiso, teatro di importanti gare internazionali. Inoltre, per gli snowboarder, c’è il Rolle Railz Park - con 12 rail e 4 jump - e per i fondisti un anello di 5km che si snoda fra pascoli innevati e boschi di larici e abeti.

Un evento irresistibile: il Dolomiti Ski Jazz

Dal 10 al 18 marzo la Valle di Fiemme torna a ospitare uno dei più originali appuntamenti musicali ad alta quota, il festival Dolomiti Ski Jazz, diretto da Enrico Tommasini. Diciotto concerti - da gustare sulle piste da sci - e tantissimi appuntamenti musicali, organizzati nei migliori teatri e pub della zona, vi aspettano per rendere ancora più allegro il vostro soggiorno nella valle.

Informazioni utili

L’edizione 2012 di Dolomiti Ski Jazz farà tappa al rifugio Doss dei Laresi all’Alpe Cermis, allo Zischgalm e il Ganischgeralm di Pampeago, al rifugio Passo Feudo e la baita Gardonè dello Ski Center Latemar, alla baita La Morea di Bellamonte, allo chalet Valbona all’Alpe Lusia, al Platzl di Obereggen e al Maso dello Speck di Daiano

Costo biglietti: 10 euro (8 euro per il ridotto) per assistere ai concerti dei Trentino Jazz Ensemble, Marco Tamburini, Soundscape, John Abercrombie. 15 euro (10 euro per il ridotto) per il concerto di Patrizia Laquidara. 25 euro per abbonamento Fidelity Card (ingresso a tutti i concerti). Biglietti gratuiti per tutti gli altri concerti in programma.