Madonna di Campiglio: vacanze raffinate

L'evento da non perdere

Dalsi svolgerà l'incantevole, una rievocazione storica dell’antica corte asburgica. con cortei in costume, il Gran Ballo dell’Imperatore, spettacoli pirotecnici e fiaccolate imperiali. Un evento originale che riporta in vita gli antichi tempi in cui Madonna di Campiglio fu luogo di villeggiatura della principessa Sissi e dell’imperatore Francesco Giuseppe.