Undici splendidi aeroporti in tutto il mondo

PARIGI - CHARLES DE GAULLE - L'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, noto anche come aeroporto di Parigi-Roissy dal nome della cittadina che lo ospita, è uno degli scali più importanti d'Europa, secondo solo a Londra-Heathrow per dimensione e numero di passeggeri trasportati.



MADRID - BARAJAS AIRPORT - Lo scalo di Madrid-Barajas, intitolato ad Adolfo Suárez, con i suoi quattro terminal e il satellite del terminal 4, è il più grande aeroporto del mondo per superficie di terminal, con oltre 1 milione di metri quadri. La rotta aerea Madrid-Barcellona, in partenza da questo aeroporto e conosciuta come "ponte aereo", è la tratta con il maggior numero di voli settimanali al mondo. Il Terminal 4, con le sue caratteristiche architetture colorate è stato aperto nel 2006 ed è stato disegnato da Richard Rogers Partnership.



BILBAO - SPAGNA - SONDIKA AIRPORT– L'aeroporto Sondika di Bilbao, opera di Santiago Calatrava, è considerato come una delle migliori espressioni mondiali dell'emozione del volo, grazie alla leggerezza e al dinamismo della struttura.



MARRAKECH-MENARA – MAROCCO - Qui transitano circa 4 milioni di passeggeri all'anno con oltre 31.500 movimenti di aeromobili. E' uno splendido esempio di commistione tra l'architettura tradizionale islamica e modernismo.



DENVER – COLOR AEROPORT ADO - USA - E' considerato dai viaggiatori business come uno dei migliori i del Nord America. La curiosa architettura fluttuante dello scalo, disegnata dall'architetto Curtis Fentress, lo rende particolarmente suggestivo da ammirare quando l'aereo sta per atterrare o durante il decollo. Il suo tetto a punte vuole rappresentare i picchi innevati delle Montagne Rocciose.



TWA TERMINAL, JOHN F. KENNEDY AIRPORT - NEW YORK, USA - Il terminal è stato inserito nel registro nazionale dei luoghi di interesse storico: aperto nel 1962 su progetto di Eero Saarinen, è ancora oggi uno dei punti di riferimento architettonico per esprimere l'emozione dell'esperienza del volo.



AEROPORTO INTERNAZIONALE KANSAI - OSAKA – GIAPPONE - Questo scalo è uno dei più grandi del mondo: si trova su un'isola artificiale a circa tre chilometri dalla costa, alla quale è collegata con un ponte stradale e ferroviario. Inaugurato nel 1994, è stato disegnato dall'architetto Renzo Piano con una forma allungata che ricorda la fusoliera di un aeroplano gigante.



KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT - MALESIA - Lo scalo si trova nel distretto di Sepang a circa 45 chilometri dalla capitale ed è in grado di gestire 35 milioni di passeggeri e 1,2 milioni di tonnellate di merci l'anno. Le sue architetture avveniristiche sono state progettate dall'architetto giapponese Kisho Kurakova.



SEUL INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT - Aperto nel 2001, e disegnato dagli architetti Denver's Fentress, Incheon compare spesso nelle classifiche degli aeroporti migliori del mondo. Oltre ad essere funzionale e accogliente, è anche un manifesto di cultura coreana. Il suo tetto ricalca la forma di una tradizionale pagoda coreana, l'area degli arrivi mette in esposizione antichi manufatti artistici locali. Lo scalo offre ai viaggiatori un campo da golf, un centro benessere, camere da letto private, pista di pattinaggio, un casinò e giardini interni.



BEIJING INTERNATIONAL AIRPORT - E' il principale scalo aeroportuale della capitale della Repubblica Popolare Cinese. Dal 2008, anno di inaugurazione del nuovo Terminal 3, l'aeroporto è diventato uno dei più trafficati del mondo, ed è considerato uno dei migliori del pianeta come funzionalità, pulizia e comfort dei passeggeri.



CHANGI – SINGAPORE - Si trova a 23 km ad est dal centro di Singapore, ed è uno degli scali più belli e funzionali del mondo. Offre ai viaggiatori una grande quantità di negozi, tra cui un supermercato, un centro fitness, una clinica, un business center e un hotel. Ma non finisce qui: ci sono anche una cascata, un giardino di farfalle e una piantagione decorativa di orchidee, e ancora sale cinema gratuite e, sul tetto del Terminal 1, una grande piscina aperta 24 ore su 24.