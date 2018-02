Quindici consigli per viaggiare in modo intelligente

1 Domenica al top - I viaggiatori del fine settimana, rivelano gli esperti di Hotels.com che hanno stilato questo elenco , hanno lasciato la città e il business riprende il lunedì mattina. Gli hotel lanciano spesso offerte fantastiche proprio la domenica sera ed è anche il momento più probabile in cui si può ottenere un upgrade, dato che gli hotel tendono a essere meno occupati.



2 Prenota via mobile - Sempre più viaggiatori prenotano gli hotel mentre sono in viaggio, infatti secondo Hotels.com, il 54% delle persone di tutto il mondo ha prenotato un hotel sul proprio smartphone e questo numero è destinato ad aumentare. In questi giorni vale la pena pensare a prenotare via mobile poiché le offerte speciali sono spesso riservate esclusivamente a questo tipo di utenti.



3 Alloggia nei business districts - Molte città che sono popolari per i viaggi di lavoro, come Tokyo, Londra, Bruxelles e San Paolo, offrono tariffe fantastiche durante il fine settimana una volta che i business man sono andati via. A volte puoi trovare hotel a 5 stelle per meno di € 100 a notte.



4 Programmi fedeltà - A volte paga essere leali. Iscriviti ai programmi di fidelizzazione per usufruire delle migliori tariffe, buoni sconto, notti gratuite e servizi VIP extra.



5 Viaggia con il cane per avere più spazio - A volte gli hotel che accettano animali domestici assegnano le camere più grandi a chi viaggia con un animale. Considera di portare via con te il tuo piccolo amico, in quanto potresti ottenere una stanza più spaziosa e confortevole.



6 Prenota last-minute - Sono finiti i giorni in cui si prenotava il soggiorno in hotel con mesi di anticipo. In effetti, la prenotazione last-minute può far risparmiare un sacco di soldi. Ad esempio, su Hotels.com ora si può prenotare fino alle 5 di mattina, quindi se si desidera un hotel dopo una nottata fuori si potrà esser certi di ottenere un buon affare, dal momento che più tardi si prenota, più economico diventa il soggiorno.



7 Chiedi di stare ad un piano più alto - Le suite e le camere premium di solito si trovano ai piani più alti di un hotel, quindi richiedi una camera in un piano alto! Anche se non ti concederanno la suite presidenziale, sarai più lontano dal rumore della strada.



8 Fai il check-in il più tardi possibile - Se effettui il check-in in ritardo, c'è la possibilità che l'hotel abbia esaurito le camere standard, che in genere è la categoria più prenotata dai viaggiatori, quindi un upgrade a una categoria di camera superiore potrebbe essere possibile.



9 Fai sapere le tue occasioni speciali - Assicurati di far sapere a un hotel le tue ricorrenze speciali e chiedi loro una bella stanza per festeggiare. Dirlo in anticipo darà loro la possibilità di assegnarti una stanza dove potresti trovare una bottiglia di champagne per festeggiare. Suggerimento: per le richieste speciali non chiamare l'hotel tra le 10 e le 13, poiché è probabile che abbiano una lunga fila di ospiti in attesa per il check out.



10 Il potere delle recensioni e i social media - Al giorno d'oggi le recensioni degli ospiti e l'esposizione sui social media sono molto importanti per gli hotel. Al momento del check-in, dì loro che scriverai una recensione.



11 Chiedi di avere una camera d’angolo - Se possibile chiedi di avere una camera ad angolo. A seconda della struttura di un edificio, queste camere sono più spaziose e silenziose. Ti sembrerà di avere una stanza più bella, senza averla pagata. Vale anche la pena scoprire se l'hotel è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione recenti e, in tal caso, richiedere una delle camere più nuove.



12 Diventa amico dello staff - Quando arrivi all'hotel, se l'ambiente è frenetico, mostra allo staff dell'hotel che sei dalla loro parte e mostrati disponibile ad aspettare. Sii gentile ed educato con il personale della reception. Questo può spesso portare ad una stanza migliore e persino vantaggi come il check-out tardivo, offerte per la colazione, una bottiglia di vino, cestini di frutta o sconti al mini-bar.



13 Omaggi deluxe - Gli omaggi degli hotel non sono più quelli di una volta. Dimentica pure il bagnoschiuma a casa; spesso puoi usufruire di articoli da toeletta firmati, tra cui la lozione per il corpo, maschere per il viso e prodotti di bellezza. Altri oggetti a cui prestare attenzione sono tè e snack esotici, pantofole, riviste patinate o articoli di cancelleria. Alcuni hotel dispongono anche di articoli come router Wi-Fi portatili, ombrelloni da spiaggia e biciclette.



14 Memo per il check-in - Se il pacchetto della camera non include la colazione, durante il check-in chiedi la possibilità di offerte speciali per il ristorante dell'hotel, specialmente per la colazione. Potresti ottenere grandi sconti, un invito a un happy hour o offerte speciali 2 per 1.



15 Iscriviti al club esclusivo dell'hotel - Alcuni hotel, in particolare i business hotel, dispongono di un club esclusivo che dà accesso a tutta una serie di servizi e omaggi. Al pagamento è possibile usufruire di un salone dedicato con bevande e snack gratuiti, servizio di lavanderia, camere di categoria superiore, Wi-Fi gratuito e quotidiani e riviste omaggio. A volte vale la pena spendere un po' di più per ottenere di più.