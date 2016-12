Non è più un sogno viaggiare senza barriere

Sono i primi e più rilevanti dati che emergono dall'undicesima edizione dell'Osservatorio Europcar che ogni anno, con l'Istituto di ricerca Doxa, fotografa gli stili di vacanza degli italiani. In merito Evolution travel ha dedicato una sezione alle persone o ai gruppi di persone che vogliono viaggiare senza questi pensieri, scegliendo anche mete molto esotiche ma attrezzate per chiunque abbia difficoltà anche lievi di accessibilità. Vi presentiamo due itinerari assolutamente straordinari, finalmente accessibili senza problemi a chiunque.



Safari in Sudafrica - Ecco un primo esempio: una settimana di safari per scoprire il Kruger National Park, una delle riserve più antiche di tutta l'Africa, con i suoi due milioni di ettari di superficie, offre una grande varietà di paesaggi e habitat che ospitano l maggior parte delle specie animali che si possono incontrare in terra africana, compresi i “Big Five”, un must per gli appassionati di natura: bufalo, elefante, leone, leopardo e rinoceronte sono da sempre considerati i cinque animali più pericolosi da cacciare. Un soggiorno da sogno, che prevede anche un walking safari in carrozzina: Gli alloggi sono completamente accessoriati: sia i bungalow, sia i cottage dispongono di bagni privati accessibili con docce a pavimento o vasca da bagno accessibile e dispongono di letto ben appoggiato a terra. I veicoli sono tutti accessibili e adattati da qualificati ingegneri meccanici per le sedie a rotelle, così da permettere ai passeggeri di viaggiare in totale sicurezza e comfort.



Le meraviglie del Perù - Un Tour del Perù completamente accessibile alle persone con disabilità motoria ed accompagnatori. Da Lima al lago Titicaca, passando per Cuzco (3.399 m slm), l'antica capitale Inca (dichiarata nel 1983 Patrimonio dell'Umanità UNESCO), con visita alla Cattedrale (Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción), del Tempio Coricancha e della Fortezza Inca di Sacsayhuaman. Si visita Urubamba, la valle sacra degli Inca, Pisac, l'antica città del mercato, Ollantaytambo, l'unica città Inca che non fu sconfitta dagli spagnoli, e il mercato tradizionale di Chinchero. Quindi escursione per l'avvistamento dei delfini sul Rio delle Amazzoni, seguito dal birdwatching, tour ai terreni agricoli di Santa María del Ojeal, dove si fa la spremitura artigianale della canna da zucchero, visita di un'azienda di acquacoltura per osservare le specie di pesci autoctone e tour di pesca artigianale per la cattura dei piranha. Poteva sembrare quasi impossibile ma invece oggi, con l'aiuto di assistenti personali, rampe per la salita sui bus, alberghi attrezzati per persone in carrozzina e il lussuosissimo treno Hiram Bingham, avrete la possibilità di fare un divertentissimo viaggio in Perù e vivere un'esperienza davvero indimenticabile.