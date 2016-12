Mauritius: invece del ristorante si pranza alla table d’hôtes

Dei mauriziani si dice che scrivano in inglese, parlino in francese e pensino in creolo, il che tradotto significa apertura mentale e altrettanta flessibilità culturale. La cucina creola porta con sé un mix di diverse culture ed è possibile provarla recandosi in una delle table d’hôtes presenti sull’isola. Sono le case delle famiglie mauriziane, ricche di autenticità e allegria, che aprono le porte delle proprie dimore per un pranzo da condividere.