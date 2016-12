Lussi di alto mare: un super yacht con tanto di giardino

Odiate trovarvi in riva al mare in mezzo alla folla che si accalca sulla battigia? La soluzione potrebbe essere una vacanza in alto mare, magari a bordo di un super yacht extra lusso. Se poi non potete fare a meno di uno spazio verde, la soluzione ideale potrebbe essere questo lussuosissimo panfilo, con tanto di balcone fiorito, per un relax nel più puro stile Zen. Naturalmente tutto questo è riservato a chi non ha problemi di budget o, almeno, ha un amico ricchissimo disposto ad ospitarlo.