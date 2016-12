Il grande amore ha una sua isola: Mauritius

Con oltre 330km di costa bagnati dall'Oceano Indiano, Mauritius offre l'imbarazzo della scelta in fatto di spiagge, rifugi romantici dove rilassarsi al sole, fare snorkeling e passeggiare al tramonto mano nella mano. Da non perdere la spiaggia di Belle Mare, una striscia di sabbia abbracciata da un'ampia laguna sulla costa est, oppure gli angoli appartati dell'Ile aux Cerf, isolotto situato a pochi minuti dalla costa e raggiungibile con una rilassante escursione in barca. Forse la più celebre di Mauritius, Flic en Flac è un evergreen per gli innamorati: questa lunga spiaggia di sabbia sottile, sulla costa occidentale, è il non plus ultra per una passeggiata sul bagnasciuga mano nella mano.



Passeggiate incantevoli - Le coppie amanti dell'avventura potranno scoprire la bellezza, i colori e i profumi della natura mauriziana, percorrendo itinerari meno battuti a piedi, in bicicletta o in canoa. Nel cuore dell'entroterra di Mauritius, seguendo un percorso di trekking nella foresta tropicale, si raggiungono le meravigliose Tamarind Falls, una serie di sette cascate dove concedersi un bagno rinfrescante in mezzo alla natura. A nord dell'isola, la suggestiva Ile d'Ambre, un vero santuario naturale, si scopre a bordo di una canoa scivolando lentamente nelle calme acque della laguna tra le mangrovie, ammirando pesci colorati e crostacei, per poi raggiungere le spiagge bianche dell' îlot Bernache.



I tramonti più belli del mondo - Per godersi il momento più romantico della giornata da una posizione privilegiata, è possibile fare una crociera in catamarano al tramonto sulla costa occidentale nei pressi di Le Morne, vera e propria icona mauriziana e tra le mete più fotografate dell'isola, dove il verde del promontorio più famoso di Mauritius si alterna al bianco candido della spiaggia e alle mille sfumature di blu della laguna. Fare snorkeling sulla barriera corallina, per poi ammirare i colori del tramonto è un must per gli inguaribili romantici.



Alta cucina con vista mozzafiato - La buona cucina di Mauritius si sposa perfettamente con le suggestive location dei ristornati dell'isola, dove gli innamorati potranno concludere la giornata con una cena intima a lume di candela. Situato su una terrazza direttamente sulla spiaggia, il Beach Rouge presso il Lux Belle Mare è allo stesso tempo elegante e accogliente: dopo una cena a base di frutti di mare, ci si rilassa su ampi cuscini direttamente sulla spiaggia dove gustare un cocktail ammirando le stelle dell'emisfero australe. Le coppie che vogliono concedersi una cena intima e di lusso, potranno optare per l'esclusivo Herb Garden BBQ, un'esperienza privata che propone un raffinato menu degustazione a base di carne e prodotti locali accompagnato da pregiati vini, curato personalmente dallo chef e servito da un maggiordomo dedicato in una location immersa nel verde dei giardini del resort.



Il relax? Quasi una religione - Le Spa di Mauritius, celebrate in tutto il mondo, regalano momenti di puro benessere a due: nella Spa di The Oberoi Mauritius, con ambientazione in stile orientale, rigogliosi giardini tropicali, incensi all'ylang ylang e un'atmosfera di relax e tranquillità, propone trattamenti ayurvedici, thailandesi, balinesi che combinano le tecniche più moderne con le antiche filosofie orientali. Le coppie potranno scegliere il trattamento più adatto a loro da provare insieme nella lussuosa cornice di alberi di bambù e piscine a sfioro. Immersa tra giardini tropicali, la Aura Spa de La Pirogue Resort & Spa propone un rituale per le coppie, pensato per coloro che vogliono trascorrere insieme un pomeriggio di relax completo, tra bagni ai sali marini, scrub corpo, rituali nell'area vapori, massaggio rilassante e un trattamento idratante per il viso.



Per maggiori informazioni: www.tourism-mauritius.mu