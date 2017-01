Hotel migliori del mondo: l’Italia è al top

Sono questi i principali risultati dei Travelers’ Choice® Hotel Awards di TripAdvisor, giunti alla quindicesima edizione. Le strutture vincitrici sono state proclamate in base ai milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori della grande community online a livello mondiale. Sono state premiate oltre 7.607 strutture a livello mondiale con classifiche per 109 Paesi e otto aree geografiche.



L’Italia è al secondo posto mondiale per numero di strutture premiate, con ben 162 strutture premiate, superata solo dagli Stati Uniti, e con uno scarto di appena 9 vincitori.



Il migliore hotel del mondo è, nel 2017, l’Aria Hotel Budapest by Library Hotel Collection di Budapest, in Ungheria, seguito dal Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve, Ubud, Indonesia, e dal nostro Turin Palace Hotel, Torino, che si posiziona anche al secondo posto a livello europeo. Da segnalare, sempre nella classifica mondiale, il notevole sesto posto del Portrait Firenze, nel capoluogo toscano. Essere ai vertici della classifica dei migliori alberghi del mondo non significa però essere i più costosi: l’Aria Hotel Budapest di Budapest ha una tariffa media a notte pari a 270€, decisamente inferiore rispetto ai 324€ della tariffa media degli altri hotel premiati nella stessa categoria. Anche il Turin Palace Hotel ha un costo medio più conveniente (pari a 169€) rispetto alla tariffa media delle altre strutture.



Si conferma invece al primo posto nella classifica dei Migliori Hotel Per Famiglie il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei, A livello nazionale il Trentino Alto Adige risulta essere la regione più family friendly conquistando ben 5 posizioni su 10 nella Top 10 di questa particolare classifica di strutture.