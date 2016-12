Greenery 2017: dodici tappe nel colore verde

“Greenery” (codice 15-0343), è un colore positivo e ottimista, che stimola viaggi a stretto contatto con la natura e trekking nelle meravigliose highlands scozzesi. Il motore di ricerca Skyscanner propone dei luoghi con caratteristiche assolutamente green: e c’è anche Milano.



Campi di riso in Cina - Nel periodo di semina, fra giugno e settembre, i campi di riso in Cina sono un vero spettacolo: distese verdi che brillano al sole. Come a Yuanyang, dove campi a terrazze disegnano ben 13.000 ettari di terra, uno spettacolo unico, dichiarato Patrimonio UNESCO.



Castello di Danluce, Irlanda - Se c’è un Paese che richiama immediatamente alla mente immagini di distese verdi, questo è l’Irlanda. Per un viaggio a tema con il colore tendenza dell’anno, il verde “Greenery”, spingetevi nella costa settentrionale dell'Antrim, in Irlanda del Nord, per ammirare le rovine del Castello di Danluce, a picco sul mare, che spicca fra il verde acceso dei prati che si stendono alle sue spalle.



Bosco Verticale, Milano, Italia - Non poteva certo mancare la Capitale della moda e del design fra le tappe trendy per un 2017 sui toni “Greenery”. Nel cuore di Milano, in zona Garibaldi, fermatevi naso all’insù ad ammirare un ingegnoso progetto di architettura sostenibile: due grattacieli che formano un bosco urbano verticale che cresce verso il cielo.



Sito archeologico Ceibal, Sayaxche, Guatemala - Questo luogo nelle vicinanze di Sayaxché, immerso in una fitta vegetazione di un colore verde brillante, deve il suo nome alle enormi piante di ceiba che fanno da contorno a un ampio complesso archeologico Maya, che comprende un tempio e un osservatorio astronomico.



Cascata Skogafoss, Islanda - Con un salto di più di 60 metri nel verde del sud dell’Islanda, Skogafoss è una delle cascate più spettacolari del Paese e una delle tante meraviglie che vi attraggono sempre più viaggiatori a caccia di una natura incontaminata e di paesaggi mozzafiato. Non sorprende affatto quindi, che l’Islanda si sia guadagnata il 4° posto nei nostri Travel Trend 2017, con un aumento medio delle ricerche di voli dall’Italia di oltre il 19% negli ultimi 3 anni e di più del 30% solo nell’ultimo anno.



Kalambaka, Grecia - Le meteore, spettacolari speroni rocciosi, si ergono nel cuore verde della Tessaglia. Qui i monaci ortodossi hanno costruito le loro oasi di pace, sospesi fra terra e cielo, verde e azzurro.

Un’escursione che riappacifica l’animo dei viaggiatori più inquieti e si abbina alla perfezione con il verde Greenery, colore dell’anno.



Lavaux, sentiero dei vigneti, Svizzera - Oltre 800 ettari di vigneti terrazzati verdissimi con alle spalle cime innevate per una vista mozzafiato – davvero da cartolina! – vi attendono in questa regione della Svizzera, fra Losanna e Montreux, che si è meritatamente guadagnata il riconoscimento di patrimonio mondiale dell'UNESCO.



Machu Picchu, Perù - A oltre 2.400 metri di altitudine, le maestose rovine della misteriosa città perduta degli Inca si celano fra picchi quasi inaccessibili, intervallate da sprazzi erbosi di un verde brillante punteggiati di alpaca pronti a mettersi in posa per voi su questo sfondo dai toni del colore Pantone del 2017.



Campi verdi in Myanmar - Il fascino misterioso di questa terra punteggiata di incantevoli templi, che regala momenti di pace in un’atmosfera quasi fuori dal tempo, affascina sempre più turisti. Il Myanmar è sul terzo gradino del podio dei nostri Travel Trend 2017 grazie a un aumento di ricerche di voli dall’Italia di quasi il 21% negli ultimi 3 anni e, con le sue verdi distese di campi di riso a perdita d’occhio “veste” il alla perfezione il colore Pantone del 2017, il verde Greenery.



Parco nazionale dei laghi di Pitvlice, Croazia - Avventurandovi sulle passerelle di legno che seguono il profilo di specchi d’acqua di un intenso color azzurro con sfumature cangianti in base alla luce e ai minerali, ruscelli e cascate contornati da una vegetazione rigogliosa e verdissima vi sembrerà di essere in un autentico paradiso naturale! Siamo in Croazia, nel Parco nazionale dei laghi di Pitvlice, patrimonio UNESCO.



Villaggio abbandonato, isole Shengsi, Cina - C’è un villaggio in Cina completamente abbandonato e ricoperto da edera e muschio. Si tratta del villaggio fantasma di Houtou Wan a Gouqui, una delle quasi 400 isole Shengsi, sulla costa orientale cinese.



Spiaggia in Co Thach, Binh Thuan, Vietnam - In foto, il verde dei muschi sulle rocce della spiaggia di Co Thach, in Vietnam. Una delle destinazioni ancora poco esplorate del Paese, ma ricca di fascino e, soprattutto: in tinta con la nostra galleria.