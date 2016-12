Ecco dieci mete per il turismo pet friendly

Le dieci destinazioni siano essi alberghi, spa o aeroporti sono stati selezionate dal motore di ricerca Kayak, dedicato ai viaggi e ai viaggiatori.



New York, il futuro - L'Aeroporto JFK di New York è al lavoro per realizzare un'arca all'avanguardia entro il 2016. Sarà un vero e proprio paradiso per gli animali, non solo per quelli di piccola taglia, ma anche per quelli più grandi come i cavalli. Sarà uno spazio di 16.000 metri quadrati pensato per ospitare gli animali, con piscine a forma di osso, alberi su cui arrampicarsi e stalle dotate di aria condizionata: questi sono solo alcuni dei servizi offerti dall'immenso centro, che garantirà a turisti umani e non una divertente e confortevole permanenza.



Aeroporto di Denver, Usa - “Paradise4Paws” è un lussuoso resort per gli amici a quattro zampe presso l'Aeroporto di Denver, aperto tutto l'anno, 24/7. Tutti i cani e i gatti presenti nel centro sono controllati via webcam e hanno a disposizione una Spa pensata per le loro esigenze. Inoltre, grazie a un menu a la carte i viaggiatori possono scegliere divertenti attività per tenere occupati i propri animali e assicurarsi che consumino il pasto prima dell'imbarco.



Spa con amici a 4 zampe in Toscana - Nella splendida Val D'Orcia, tra ulivi, vigneti e lussureggianti colline sorge l'elegante Fonteverde Tuscan Resort & Spa. Qui i viaggiatori possono godersi la Spa insieme ai propri amici a quattro zampe, che possono sguazzare nella piscina termale a 36-38° creata su misura per loro, beneficiando delle acque solfate ricche di minerali.



Very Important Pet a Londra - Il Chesterfield Mayfair di Londra dà il benvenuto agli ospiti che portano con sé il proprio cucciolo: una volta effettuata la prenotazione, l'hotel provvederà a garantire servizi e comfort pet-friendly, incluso il servizio di toelettatura, il pet store e una simpatica “goodie bag” fatta a mano contenente un giochino, sorprese varie e sacchettini igienici.



A Jerez, una Pet Box - Gli ospiti che soggiornano presso le meravigliose ville del Barceló Montecastillo Golf possono portare con sé i propri animali domestici. Al suo arrivo, il cane riceverà una Pet Box contenente una cuccia, una ciotola per l'acqua e una per il cibo, insieme a una guida con l'elenco dei veterinari e dei centri di toelettatura della zona.



Il Mandarin Oriental di Parigi - Il Mandarin Oriental Paris si relaziona con gli ospiti a quattro zampe nello stesso splendido modo con cui lo fa con gli esseri umani. Oltre a offrire servizi e comfort pet-friendly, al loro arrivo, gli animali riceveranno una lettera di benvenuto dalla mascot dell'hotel Archie Lewoof, un simpatico border terrier.



“Fido” a Singapore - Ben situato nella via alberata Orchard Boulevard, il Four Seasons Hotel Singapore offre ai propri ospiti un magico benvenuto in un'oasi di calma nel bel mezzo del trambusto della città. Questo hotel è la base perfetta per le famiglie di turisti e qui anche gli amici con pelliccia vengono trattati come dei re: l'hotel a cinque stelle offre, infatti, cucce e ciotole in regalo e in ogni stanza è permesso l'accesso di un amico a quattro zampe con un peso non superiore a sette chili.



Amsterdam a cinque stelle - L'hotel-boutique a cinque stelle Andaz Amsterdam Prinsengracht, situato nel centro storico tra i canali della città, offre agli ospiti l'opportunità di far parte della vita quotidiana del magnifico quartiere Jordan. Viaggiare con il proprio amico a quattro zampe? Nessun problema, i cuccioli possono godere di una confortevole e rilassante permanenza grazie agli speciali servizi offerti dall'hotel, come le due ciotole firmate Alessi, la cuccia Fatboy e un grazioso papillon di Wool and Water fatto su misura.



A Milano - I cani sono sempre i benvenuti al Park Hyatt Milano. V.I.D., ossia Very Important Dog, è il nome del programma che l'hotel offre gratuitamente agli ospiti a quattro zampe. Consiste di un esclusivo set-up della camera che include un morbido cuscino come cuccia, ciotole griffate e un osso da masticare. Questo hotel vuole garantire una permanenza indimenticabile anche all'amico fidato.



Waikiki, pet friendly - Il Trump® Hotel Waikiki prevede una fantastica visita organizzata per gli amici con pelliccia e offre il Trump® Pets program che riempirà il loro pancino con prelibatezze gourmet e li vedrà dormire su un lussuoso letto. Inoltre, il servizio di dog-walking può essere organizzato con il concierge e l'hotel offre anche una mappa della città che evidenzia i parchi divertimento dog-friendly all'aperto.