Dieci paradisi tropicali da sognare aspettando la fine dell’inverno

Febbraio si avvia alla sua metà, le giornate cominciano ad allungarsi in un annuncio di imminente primavera. Per chi non ne può più del freddo e del grigio della stagione fredda, ecco dieci cartoline dalle isole tropicali più belle del mondo, piene di sole e di colori nell’attesa dei mesi più tiepidi, o anche per trarne spunto e ispirazione per organizzare un viaggio da sogno.

Kauai – Hawaii - Una delle isole dell’arcipelago più adatte a chi ama stare lontano dall’affollamento, ma cerca spiagge solitarie e splendidi fondali da esplorare facendo snorkeling. E’ l’isola più antica delle Hawaii ed è conosciuta anche con il nome The Garden Island, ovvero l’Isola Giardino.



Sandy Cay – Isole Vergini Britanniche - Una riserva naturale situata nelle Isole Vergini Britanniche, con splendidi fondali ideali per chi ama il nuoto lo snorkeling La spiaggia è un luogo di nidificazione delle tartarughe marine.



Curaçao – Caraibi - Questa incantevole isola, situata nella parte meridionale del Mar dei Caraibi, è celebre per le sue splendide barriere coralline che trasformano il mare e i fondali in scenari mozzafiato per la gioia degli appassionati di snorkeling e diving. Molto interessante e colorato è anche il mercato all’aperto, in cui si trovano tante deliziose specialità a base di pesce, oppure di carne di pollo e capretto.



Playa del Carmen – Messico – Un tempo era un villaggio di pescatori, ora è un affermata destinazione turistica, a poca distanza da Cancun, sulla cosiddetta Riviera dei Maya. Ha bellissime spiagge e un mare incontaminato; è perfettamente collegata con tutti i principali siti archeologici della zona.



La Digue Island, Seychelles - La Digue è la quarta isola per dimensione dell’arcipelago delle Seychelles. Davanti alla sue costa orientale si trova una grande barriera corallina che racchiude un’ampia laguna dalle acque basse. La sua spiaggia più famosa è però quella di Grand Anse, dove non c’è barriera e dove le onde dell’oceano arrivano direttamente.



Nungwi – Zanzibar - Tanzania - E' un villaggio di pescatori situato sull'isola di Unguja, la più importante dell'arcipelago di Zanzibar. Il villaggio un tempo era conosciuto soprattutto come uno dei più attivi centri di costruzione dei dhow. le tipiche imbarcazioni da pesca locali, ma dopo essersi a lungo opposto all'arrivo del turismo, è ora molto noto e apprezzato dai viaggiatori, specie grazie alla spiaggia Jambo Square.



Ha Long Bay – Vietnam – E’ un'insenatura situata nel golfo del Tonchino, in territorio vietnamita. Vi si trovano circa 2000 isolette calcaree monolitiche che emergono direttamente dall’acqua, con numerose grotte carsiche. La più grande della baia, chiamata La Grotte des Merveilles dagli esploratori francesi che l’hanno esplorata nel XIX secolo, è formata da tre grandi camere con grosse stalattiti e stalagmiti e persino graffiti



Isole Perhentian – Malesia - Situate di fronte alla costa orientale della Malesia, l’arcipelago è composto da due isole principali e da alcuni isolotti disabitati. Appartengono al Parco Nazionale Marino di Redang, un vero paradiso della natura, tra vegetazione lussureggiante, spiagge candide e mare cristallino.



Boracay – Filippine - Situata all'estremità settentrionale dell'isola di Panay, questa isoletta ha una superficie di appena 10 chilometri quadrati e un'altitudine massima di 100 metri. In pratica è una propaggine dell'isola di Panay, dalla quale è separata da uno stretto tratto di mare. A nord si trova la splendida Puka Shell Beach, una spiaggia di sabbia di conchiglie.



Yasawa– Isole Fiji – E’ una delle destinazioni più romantiche del mondo e un vero paradiso per gli amanti del mare e dei suoi colori. Questo gruppo di isole ha origine vulcanica ed è caratterizzata da colline piuttosto alte, anche fino a 600 metri, con spiagge incantevoli e lussureggiante vegetazione tropicale