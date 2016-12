Book & Bed Tokyo: il primo hotel-libreria al mondo

Due architetti giapponesi, Makoto Tanijiri e Ai Yoshida , hanno realizzato il rifugio ideale per i topi da biblioteca: un hotel nel quale le camere sono piccole librerie, ed i letti sono incasellati fra i numerosi scaffali, che contengono più di 1700 libri in lingua inglese e giapponese. L'albergo può ospitare un massimo di 30 persone ed il prezzo per una notte va dai 3.800 ai 6.000 yen, che equivalgono ad un costo tra i 29 e i 45 euro.

Dalle foto scattate dagli architetti ideatori di questo progetto Tanijiri e Yoshida, traspare un ambiente confortevole ed intimo, con i suoi 140 metri quadri complessivi in cui si alternano la libreria vera e propria (dotata anche di divanetti per la lettura) e le nicchie dotate di un semplice cuscino ed un materasso.



"A volte, anche se c'è un letto confortevole, si desidera un luogo semplicemente più interessante" dice So Rikimaru, uno dei responsabili della compagnia che gestisce questo albergo "volevamo creare un luogo in cui le persone possano divertirsi e dormire". L'appello è stato raccolto con entusiasmo dai viaggiatori di tutto il mondo: sono quasi esaurite le prenotazioni per novembre, il primo mese di apertura