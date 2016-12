Le 10 mete più romantiche del mondo

Vi siete mai chiesti quali siano? Quei posti dove le vacanza con la dolce metà, grazie alle bellezze, all'atmosfera e alla particolare luce proprie si trasforma in un vero e proprio idillio d'amore?. A svelare le preferenze dei viaggiatori romantici ci ha pensato il sitoche, in base ad un'analisi dei prezzi effettivamente pagati dai viaggiatori negli hotel di tutto il mondo, ha stilato ladelle migliori destinazioni romantiche. La prima in classifica è la leggendariaseguita dalle paradisiachee dalla intramontabile città di. Delle 10 posizioni della top ten, ben 5 sono occupate dalle principali città della nostra Penisola.

DA CAPRI A KOH SAMUI PER UNA VACANZA DALLE TINTE ROSA - La prima classificata della top ten: “le mete più amate dai viaggiatori romantici” è la leggendaria, elegante ma allo stesso tempo verace e passionale Capri, l'isola della costiera amalfitana che da sempre fa sognare i turisti di tutto il mondo con i suoi panorami, la sua natura forte, profumata e decisamente mediterranea e quel non so che che la rende unica e misteriosa. Le acque cristalline che bagnano le splendide spiagge dell’isola e le numerose bellezze naturali, come la Grotta Azzurra, rappresentano una forte attrattiva per le coppie provenienti da tutto il mondo e sono l’ideale per trascorrere qualche giorno in compagnia del proprio partner. Vi state chiedendo la media di costo per una notte a Capri? 241€ per camera a notte.

Il secondo e terzo posto della top ten è occupato rispettivamente dalle splendide Seychelles e da New York. L’arcipelago indiano, grazie al mare e alle spiagge mozzafiato, è una meta gettonata dalle coppie che vogliono concedersi un po' di intimità e di relax sotto i raggi del sole tropicale. Anche la Grande Mela rientra nelle mete scelte per un week-end romantico, all’insegna di lunghe passeggiate nella cornice di Central Park o di una cena nei numerosi rooftop bar che offrono una vista senza paragoni sullo skyline della città. Una notte nelle rispettive mete ha un costo medio di €236 e €189 per camera a notte.

Oltre a Capri, anche Venezia, Verona, Roma e Firenze sono le città italiane ideali per una vacanza con la persona amata. I turisti di tutto il mondo hanno speso nel 2012 in media €132 per camera a notte per soggiornare nella suggestiva località lagunare, e €117 per trascorrere qualche giorno nella patria di Romeo e Giulietta.