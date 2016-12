Aeroporti: ecco i migliori e i più panoramici

Tempo di viaggi e di, almeno a livello di progetto. Ecco alloraquelli in cui il viaggiatore trova il migliore comfort, oppure ha a disposizione i migliori negozi per lo shopping, oppure trova buoni ristoranti e bar. E, siccome anche l'occhio vuole la sua parte, c'è anche unache indica dove trovarein atterraggio o in decollo. Il miglior aeroporto del mondo è risultato quello di, mentre la palma del più panoramico è andata alnell’isola di Saint Martin nei Caraibi.

La classifica dei "Migliori Aeroporti del mondo 2012", è stata stilata dall'agenzia online eDreams, in base alle opinioni fornite dalle migliaia di clienti che si sono imbarcati lo scorso anno. I viaggiatori online hanno formulato i loro giudizi con un voto da 1 a 5 riferito a una serie di parametri tra cui shopping, comfort delle sale d'attesa, servizi bar e ristoranti. In base alle recensioni analizzate l'Aeroporto di Bangkok (BKK), il cui nome ufficiale è Suvarnabhumi Airport (letteralmente Terra dorata), ha conquistato la palma del gradimento dei viaggiatori. Lo scalo thailandese ha una suggestiva struttura a forma di onda, è stato disegnato da Helmut Jahn e inaugurato nel settembre del 2006. Nel 2012 è stato anche l'edificio più fotografato al mondo su Instagram.

Al secondo posto, e ad un solo punto di distanza, si classifica il(SIN) di, che rispetto allo scorso anno ha guadagnato una posizione. Sul terzo gradino del podio si è piazzato il(HKG). L'aeroporto Incheon di Seoul, medaglia d'oro del 2011, è invece scivolato al quinto posto.invece, tocca allo scalo senegalese di: secondo i clienti eDreams, la struttura soffre i disagi di un piccolo aeroporto che non ha sufficienti servizi e in cui il personale ha difficoltà a esprimersi in inglese. Si piazzano male anche due strutture di casa nostra:(FCO) e(FLR). Lo scalo romano, pare offrire ai passeggeri strutture e assistenza inadeguate, soprattutto se paragonati a quelle degli aeroporti asiatici e di altre destinazioni internazionali, in particolare perché impone lunghe file ai varchi di sicurezza e per ritirare i bagagli, l'assenza di una metropolitana e il costo eccessivo dei taxi. Stesse critiche allo scalo fiorentino, criticato per l'inadeguatezza dei servizi rispetto al numero di passeggeri e per le tariffe dei taxi troppo alte. Nella lista nera degli aeroporti bocciati dai viaggiatori si trovano altri due scali europei, Berlin Sch"nefeld (SXF) e Parigi Beauvais (BVA).