Mauritius: benessere e natura incantevole

Le ricchezze naturali di Mauritius...

A Mauritius il frangipane è ritenuto il più importante fiore dell'isola. Adorna le offerte che gli Hindu portano al lago sacro Grand Bassin ma è anche il protagonista indiscusso delle più importanti SPA. Quelle sue sfumature gialle o rosa, quella sua consistenza vellutata sono le caratteristiche che lo rendono una tra le piante tropicali più note al mondo. Allora perché non approfittare di questo tesoro dell'isola per lasciarsi coccolare in una delle tante SPA? Oltre ai trattamenti al frangipane, un altro metodo perfetto per eliminare il grigiore cittadino è sicuramente uno scrub rilassante. Il migliore? Quello a base di zucchero di canna coltivato sull'isola. Un modo veloce e piacevole non solo per ritrovare il benessere psico-fisico ma anche per rendere la pelle più liscia e per facilitare l'abbronzatura al sole dei Tropici. Nelle SPA di Mauritius, questo scrub tutto naturale viene realizzato mescolando gli ambrati cristalli di zucchero ad olio idratante per massaggio. Il benessere non potrebbe avere un gusto più dolce! Un altro must da provare nelle SPA di Mauritius, è anche il massaggio a base di olio essenziale di ylang ylang. Le proprietà di questo magico fiore predispongono il corpo al rilassamento oltre ad esercitare un'azione tonificante per la pelle. Non solo i tesori della natura hanno permesso la nascita dei diversi trattamenti benessere, qui anche il mix di culture dell'isola ha ispirato un'eclettica combinazione di terapie che consente ai visitatori di scegliere tra massaggi ayurveda, trattamenti ispirati all'oceano e antichi rimedi africani e creoli preparati con erbe e fiori locali. I trattamenti ayurveda vengono praticati sui tipici lettini dhrappaathis, ricavati da un unico tronco di legno levigato ad arte con scanalature laterali per il deflusso degli oli da massaggio, e richiamano gli ambienti ayurveda per un relax trascendentale. Si può ad esempio farsi coccolare dall'Abhyanga, il massaggio praticato a 4 mani che ristabilisce l'equilibrio dei primi tre dosha, i punti del corpo lungo i quali i campi energetici si localizzano. L'effetto è quello di un profondo rilassamento a cui farà seguito una portentosa riattivazione della vitalità.