I luoghi al sicuro dalla profezia Maya

21 dicembre: i luoghi anti-profezia

Il Messico svela i luoghi della "fine del mondo" Non è vero… ma ci credo. Del resto, c'è poco da scherzare quando c'è in ballo la fine del mondo. Se la pensate così, non vi resta che rifugiarvi in uno dei luoghi che promettono a vario titolo di essere al sicuro dalla profezia secondo cui tutto finirà venerdì 21 dicembre, e aspettare, incrociando le dita, l'aurora di sabato, primo giorno della nuova era. Se poi non accade nulla, tanto meglio: tra gli esperti c'è in effetti una certa discordanza nelle interpretazioni del calendario Maya, per cui la catastrofe potrebbe essere rimandata a data imprecisata.

In ogni caso, per non correre rischi, si può optare per un rifugio al sicuro, visitando uno dei luoghi che TripAdvisor, la grande community mondiale di viaggiatori, indica come "a prova di fine del mondo". Hell – Isole Grand Cayman - Il nome è già un programma: Hell significa infatti Inferno. Chi già si trova lì, non può più avere nulla da temere. Hell è una particolare formazione di calcare nero, localizzata nella parte nordoccidentale dell'isola Grand Cayman. Se poi volete stupire gli amici, potete spedire loro una cartolina postale: avrà il timbro “Inferno, Grand Cayman”. Bridge to nowhere – Nuova Zelanda - Dove non c’è nulla, nulla può essere trovato. Anche se non è certo che questo basti per sfuggire al fato, il Bridge to nowhere (ovvero il Ponte verso il nulla) potrebbe essere un buon modo per confondere la sorte e dovrebbe bastare stare sopra, sotto o alla fine del ponte. In ogni caso, si tratta di un luogo che vale la pena vedere, per la bellezza selvaggia della natura che lo circonda.