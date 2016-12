I luoghi della saga di Twilight

Dall'America all'Italia, sulle orme di Bella e Edward

. Prima di scegliere la località principale dove ambientare il proprio romanzo, Stephanie Meyer ha fatto accurate ricerche per capire quale fosse il set migliore per una storia dark e romantica. La scelta è ricaduta su Forks, la città più piovosa degli Stati Uniti, stretta tra la fitta vegetazione dell'Olympic National Park e l'Hoh Rain Forest. La cittadina, abitata da sole 3.000 persone, colpì la scrittrice sopratutto per la sua luce pallida, soffusa...crepuscolare. Una luce adatta al mondo dei vampiri, una twilight. Da allora l'anonima cittadina è diventata una vera e propria mecca non solo per tutti gli amanti del mondo dei vampiri ma anche degli inguaribili romantici. Qui, tutto parla della famosa saga. Nel centro della città, ad esempio, è stato posizionato il furgoncino rosso di Bella, dove i fan, al costo di 30 dollari, si fanno ritrarre in foto ricordo. Per chi vuole conoscere ogni più recondito posto dove è stato girato il film, c'è la possibilità di fare un tour della città alla ricerca dei luoghi più significativi del romanzo, dalla casa del dottor Cullen alla scuola di Bella fino alla spiaggia di La Push. Ma il tour non è l'unica particolarità della curiosa cittadina. Da queste parti, infatti, il confine tra realtà e invenzione è veramente labile. I ristoranti della zona propongono menù alla twilight, sulla strada peruna scritta cita «Nessun vampiro oltre questo punto», e addirittura, nel parcheggio dell'ospedale, è stato posto un cartello per mantenere libero un posto al dottor Cullen. Lasciata Forks, l'altro luogo cult è la baia di La Push, riserva indiana dei Quileutes, tribù di trecento anime e quindicimila anni, a cui la Meyer si è ispirata per la storia di Jacob Black e dei licantropi. L'area, posta nella Contea di Clallam a poca distanza da Forks, è conosciuta in tutto il mondo per il surf, la caccia alla balena e per l'estrema bellezza dei suoi paesaggi. Una delle maggiori attrazioni di La Push è l’Ocean Park Resort lungo James Beach. Dove alloggiare a Forks? Sicuramente al Miller Tree Inn, 3 stelle (a partire da €78 per camera a notte), che si autodefinisce “La casa dei Cullen”: i proprietari indossano un grembiule con la scritta “Io lavoro per i Cullen” e una lavagna sulla porta d’ingresso aggiorna gli ospiti sugli impegni giornalieri della famiglia.