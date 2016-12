Sudafrica, terra dalle mille sorprese

Sudafrica, fascino selvaggio

Lambito da due oceani, l'Atlantico e l'Indiano, il Sudafrica si presenta come una terra ricca di fascino, visitabile tutto l’anno grazie a un clima sempre piacevole e mite e con le stagioni invertite rispetto al nostro emisfero. Una destinazione che offre un’incredibile varietà di esperienze: dall’avventura nella natura selvaggia e incontaminata alla scoperta di storia, cultura e tradizioni fino al piacere di assaporare i piatti tipici e gli ottimi vini riconosciuti in tutto il mondo. Tutto questo e molto di più è ciò che può offre questa bellissima terra. Qui gli appassionati d’arte potranno curiosare per le vie di Cape Town, eletta Capitale Mondiale del Design 2014, alla ricerca di nuove tendenze e di show room di designers emergenti. Chi ama i piaceri della tavola troverà “pani per i denti” nelle winelands, a pochi chilometri da Cape Town, che offrono i migliori vini sudafricani, mentre chi desidera ascoltare della buona musica la meta ideale è Johannesburg con i suoi moltissimi locali alla moda dove i migliori musicisti si esibiscono ogni sera in performance veramente straordinarie. Per chi invece viaggia con tutta la famiglia è d’obbligo una tappa all’Ushaka Marine World di Durban, nel KwaZulu Natal, che vanta l’acquario più grande di tutta l’Africa, nonché una serie di spettacoli e ambienti creati su misura per i più piccoli. Infine, per chi ama i safari oltre alle riserve private, il Sudafrica offre moltissime aree protette e visitabili per avvistare i Big Five (elefante, leone, rinoceronte, leopardo e bufalo) e molti altri animali: parchi naturali nazionali e riserve faunistiche, molti dei quali nelle province di Limpopo e Mpumalanga che ospitano anche il Kruger National Park, il più famoso ed antico parco nazionale al mondo. Tutto il Paese offre un’incredibile ricchezza faunistica e naturalistica, come nell’iSimangaliso Wetland Park, nella provincia del KwaZulu Natal, con uno straordinario mix di 20 ecosistemi che vanno dalle paludi di mangrovie che ospitano ippopotami e coccodrilli alle praterie, dalla macchia alla barriera corallina più meridionale del mondo.