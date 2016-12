Liguria: ecco le sei perle del Levante

Camogli - Un borgo di mare sorto intorno al porticciolo dove oggi attraccano i battelli turistici e i pescherecci. A Camogli il protagonista è il mare, sempre presente in qualsiasi attività ed evento. Si rimane incantati dalla bellezza delle facciate dipinte con colori pastello dei palazzi che chiudono la passeggiata a mare. Le spiagge sono attrezzate e in ciottoli, quelli che vengono usati anche per i tradizionali risseu in bianco e nero sui sagrati delle chiese: molto bello da vedere quello della Basilica di Santa Maria Assunta a Camogli. Il Castello della Dragonara è un antico castello sul mare, costruito sulle rocce a picco sul mare. A due passi il molo da cui partono i vaporetti per splendide gite sul mare. Tutti gli anni la seconda domenica di maggio si tiene la Sagra del pesce, con frittura nella padella dei guinness.



Portofino - E’ uno dei luoghi simbolo della Liguria e del turismo nel mediterraneo; sinonimo di eleganza e dolce vita. Famoso nel mondo e tutto da vedere: ecco Portofino, borgo di mare costruito attorno a una baia, con le case alte e colorate addossate al porticciolo e alla celebre piazzetta. Qui il mare riflette i colori delle case, del cielo e della vegetazione e ospita gli yacht, i battelli e i traghetti che arrivano e ripartono. Tutto in un’armonia perfetta: questa è Portofino. Raggiungetela via mare con ibattelli che partono frequentemente dalla passeggiata a mare di Rapallo e Santa Margherita Ligure, oppure da Camogli e Genova. Passeggiate per il borgo e fra le boutique delle grandi firme. Vi consigliamo un percorso pedonale che dalla celebre Piazzetta si inerpica a piedi verso il Castello Brown, con il suo parco immerso nel verde, fino al faro: da qui avrete un panorama indimenticabile della splendida baia.



Santa Margherita - A “Santa” vi accolgono eleganti palazzi con splendidi trompe l’oeil e strade con ammirabili risseu fra le vie del centro, con numerose boutique di grandi firme. E’ una delle capitali del turismo e anche della gastronomia, grazie a un dono naturale. I gamberoni rossi di Santa Margherita, proposti in tutti i locali vista mare. Il porticciolo di Santa è a due passi dal centro ed accoglie barche da diporto, pescherecci e i battelli per splendide gite sul mare. Le spiagge sono attrezzate ed esiste anche una spiaggia libera per cani. Da visitare Villa Durazzo-Centurione due ville e un ampio parco seicentesco nel quale si trova un interessante giardino all'italiana con risseu, il Castello di Santa Margherita Ligure presso il lungomare (1550) e l’antica Abbazia della Cervara, complesso monastico del 1361 a strapiombo sul mare con splendidi giardini all’inglese, oggi di proprietà privata.



Rapallo - A Rapallo c’è tutto quello che vi può servire per una bella vacanza in Riviera. Il centro storico è attraversato dal caruggio (via Mazzini), parallelo al lungomare, con negozi. Il lungomare Vittorio Veneto è un’elegante passeggiata sotto l’ombra delle palme; a metà attraccano i battelli con i quali si raggiungono le altre località del Golfo. È un susseguirsi di dehor con bar, gelaterie, alberghi e ristoranti. Da visitare il Santuario di Montallegro, raggiungibile con una funivia, che offre ai visitatori una splendida vista sul Tigullio. Fra gli eventi dal 1 al 3 luglio la Festa di Nostra Signora di Montallegro, con fuochi pirotecnici sul mare. Gli stabilimenti balneari attrezzati sono ai margini del lungomare. Verso Zoagli, al termine del lungomare l'ex Convento delle Clarisse, oggi auditorium e l’edificio simbolo di Rapallo l’antico Castello sul Mare (1550). Ha due porticcioli con 900 posti barca. San Michele di Pagana è una frazione di Rapallo, una splendida insenatura naturale, in direzione Santa Margherita.



Sestri Levante - Inserita in un incantevole contesto paesaggistico, con la penisola che divide i"due mari" della Baia del Silenzio e della Baia delle Favole, Sestri Levante è una delle capitali delle vacanze, ma anche città d’arte e di cultura. I primi motivi per cui vale la pena una gita a Sestri restano il mare e le spiagge di sabbia finissima, che fanno da cornice alle due baie. Mentre a Riva Trigoso, c’è una splendida spiaggia da cui partono tutti i giorni i pescatori e terra del tradizionale "leudo rivano", barca a vela latina. A Sestri si possono fare corsi di vela, windsurf, canoa, nuoto. Per gli appassionati di diving è possibile fare immersioni e scoprire i relitti affondati durante la seconda guerra mondiale a largo di Sestri. Ad Hans Christian Andersen, suo ospite e grande estimatore nell’Ottocento, Sestri Levante ha intitolato l’omonimo Premio letterario, che è valso a livello internazionale il prestigioso appellativo di Città dei Bambini.



Levanto - Non è solo la porta delle Cinque Terre. Ne è l’ideale complemento. Con il suo centro storico che pulsa di storia e di leggende, i suoi palazzi rinascimentali e le sue vie senza tempo. E poi mille profumi: quello del mare, che soffia da punta Mesco, quello di focaccia e di succulenti piatti di pesce che si spande per i caruggi, quello di funghi, basilico e more, di vino pregiato. Il rosso tenue, il mattone, il giallo ocra, il verde ligure e poi i balconi dipinti e le caricature grottesche dell'inizio '500: tutto vi farà sognare. D’inverno paradiso per i surfisti, d’estate appassionante abbraccio per chi ama il mare. Levanto, per finire, è anche una delle capitali del miglior vino della Liguria: una moderna e ben rifornita cantina vi guiderà all’assaggio del bianco "Lievantu" e del "Colline di Levanto".



