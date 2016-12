Emilia Romagna, la Riviera amica delle mamme

La Bandiera verde, riconoscimento riservato alle 134 spiagge migliori d’Italia per le famiglie con bambini (da 0 a 18 anni), elette in base alle indicazioni di 196 medici pediatri, anche nel 2016 vede in primo piano le spiagge dell’Emilia Romagna. Con ben 9 le località “baby friendly” presenti in classifica. Ed ecco che quasi a sottolineare questa caratteristica è stato organizzato Il Festival dei Bambini che dall’11 al 18 giugno 2016, che si svolgerà lungo tutta la Riviera. Oltre 100 gli appuntamenti in programma da Comacchio a Cattolica.



Riccione, tutto a misura di bambino - Mini ombrelloni, mini lettini, mini cabine, mini palestra e perfino mini mosconi per imparare a remare in acqua come i veri bagnini: tutto questo si trova sempre nella Zona 135 a Riccione, che fa parte del Circuito Happy Family Beach. Qui c’è un’area in miniatura a misura di bambino. Oltre una ventina i lettini a disposizione dei baby ospiti . Subito dopo l’ingresso c’è “l’Angolo di Pisellino”, un baby point per i più piccoli attrezzato con fasciatoio, frigo per la pappa, scalda biberon. Poi bimbo gym e la palestra di “Braccio di Ferro”, dove i bambini sono seguiti da personale specializzato: all’interno perfino mini cyclette e mini tapis roulant. Da giugno a settembre questo stabilimento mette a disposizione della mamma una Spa, dove rilassarsi mentre i loro piccoli giocano.



Giocaestate a Rimini - L’evento è per tutti, ma saranno soprattutto i bambini ad apprezzarlo: si tratta di Giocaestate-Sport e divertimento sulla spiaggia. Dai primi di giugno a fine agosto sulla Riviera di Rimini sono previste oltre 50 postazioni, da Torre Pedrera a Miramare, con istruttori UISP professionalmente preparati che, dal lunedì al sabato, daranno lezioni gratuite di aerobica, ginnastica, acquagym, balli, giochi e animazione. Le iniziative vanno dalle 9 alle 12, ma in alcuni stabilimenti balneari possono proseguire anche dalle 6 alle 18.30 con tornei e giochi per bambini.



A Cattolica nuovi spazi per mamme e bebè - Per venire incontro alla esigenze della famiglia con bambini, quest’anno Altamarea Beach Village di Cattolica propone uno spazio speciale dedicato alle neomamme che vogliono vivere la spiaggia senza rinunciare alle comodità e al benessere del proprio bebè. Grazie alla collaborazione con la piattaforma BabyGuest, infatti, è stata allestita una speciale zona nursery con fasciatoi, scaldabiberon, passeggini e una speciale poltrona per allattare in tutta sicurezza e tranquillità.



Ma anche pet friendly - Nella zona del Marano, a Riccione, è possibile rinfrescarsi in acqua con il proprio animale. Grazie alla collaborazione con l’azienda Beauty Luxury di Fabio Massimo Pari, specializzata in prodotti per il wellness, ai Bagni 135/136 nasce la Beach Pet Spa con le prime vasche idromassaggio al mondo realizzate per il benessere degli animali domestici, al momento acquistabili on line. Il nuovo servizio sulla spiaggia sarà disponibile a partire dalla metà di maggio e proporrà due vasche speciali: una per cani di grossa taglia ed una per quelli più piccoli.



Per maggiori informazioni: www.aptservizi.com