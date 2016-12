Viareggio: bici, spiaggia, shopping notturno

, capitale dellasi fa chic, fra passeggiate a tutto, cene sulla, splendide girate in, ed anche: anche in un weekend si riesce ad assaporare la rilassante vita di mare su questo litorale dalla lunga e invidiata storia di relax balneare.

Il nostro viaggiatore può raggiungere Viareggio in auto (dall’autostrada A11 e dalla A12) oppure in treno. Non appena si arriva sul lungomare la sensazione d’impatto è improvvisamente piacevole: la brezza perenne al profumo di salsedine, il brulicare di ragazzi divertiti che scherzano in tante lingue diverse, le curve ed i colori delle facciate liberty degli edifici degli stabilimenti balneari, incorniciano la spiaggia lunga e dorata che precede il mare costellato di barche a vela lungo la linea dell’orizzonte.

Lasciamoci trascinare lungo “la passeggiata” per antonomasia, ossia il lungomare pedonale di Viareggio, il più famoso d’Italia per la sfilata di belle vetrine delle firme di più alto livello che si affacciano sui due chilometri del passeggio di fronte a costruzioni storiche ottocentesche, in stile liberty e Art-Decò appartenute (e tuttora appartenenti) a grandi nomi italiani. Un esempio su tutti il Gran Caffè Margherita che ha avuto fra i suoi ospiti Guglielmo Marconi e Giacomo Puccini.

La tentazione a fare acquisti si farà irresistibile. Se è vero che lo shopping può essere un aiuto contro stress e depressione, allora qui il buonumore non mancherà.

Che la balneazione abbia una lunga storia è testimoniato dalla sofisticata architettura dei primi stabilimenti balneari risalenti al 1823 (i primissimi furono il Dori e il Nereo), che allora avevano ingressi separati per i due sessi. Da allora, a parte gli edifici, le cose sono cambiate ed oggi i bagni consentono ogni genere di comodità e di piaceri per il relax ed il divertimento degli ospiti: corsi di nuoto in piscina, cocktail serviti direttamente sotto la tenda, giochi e giostrine per i più piccoli, escursioni in mare aperto e tornei di beach volley. Sul far della sera si possono godere le splendide sfumature del rosso che tinteggiano il cielo prendendo un aperitivo con i capelli ancora umidi ed il costume al DiVino (sulla passeggiata nella Galleria Balena, www.viareggino.it/divino/ ), oppure al Lucifero nei pressi del porto, prima di cambiarsi d'abito per le cene a lume di candela direttamente con i piedi nella sabbia davanti al mare al Bagno Lelia ( www.bagnolelia.it ) oppure in un ambiente insolitamente ricercato, ovvero all'Osteria Pazza Idea, immersa nella pineta del viale dei Tigli (tel. 333 9550803).

non c’è che l’imbarazzo della scelta: basta muoversi verso Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi per sentirsi risucchiati dal ritmo delle Disco sulla spiaggia che scandiscono le risate e le chiacchiere fino all’alba: dalle mitiche Capannina di Franceschi e Bussola, al Costes ( www.discotecheversilia.it ), al Twiga ( www.twigaversilia.it ) dove ogni domenica si partecipa al pool-party e apericena in piscina, all’Ostras Beach club ( www.ostrasbeach.com)