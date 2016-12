Malta, crocevia del Mediterraneo

E se uno dei modi più insoliti per visitarla è quello di affittare una bici ( è quello di affittare una bici ( www.maltabybike.com/) e lasciarsi trasportare dal proprio istinto tra stradine e percorsi ben segnalati, gli sportivi potranno dedicarsi anche ad attività come le arrampicate su pareti di roccia (www.climbmalta.com) o le immersioni grazie alle tante scuole di diving presenti sull’isola ( www.fuam.eu ).

E se Malta vanta il primato di avere i più grandi set cinematografici d’Europa per le riprese in mare (qui sono state girate scene di film come U-571 o La leggenda degli uomini straordinari), le sue fortezze spiccano anche tra le location preferite, basti pensare a pellicole come Troy o Il gladiatore, in parte girate sull’isola. Sono tanti inoltre gli spunti riservati agli amanti dell’arte e dell’architettura: Malta è infatti un tripudio di costruzioni che vanno dai siti preistorici caratterizzati da un vasto numero di templi e necropoli anche risalenti a 5 mila anni fa, agli influssi che hanno lasciato sull’isola i Cavalieri di Malta, famosi per la loro resistenza all’assedio di 30mila turchi. Prima tra tutti la capitale, Valletta, che conserva il suo spirito elegante voluto dai suoi costruttori, i Cavalieri di San Giovanni, che la edificarono tra il XVI e il XVII secolo. Patrimonio dell’Umanità e Capitale Europea della Cultura per il 2018, Valletta è una città tranquilla che vanta non solo grandi interventi progettati da Renzo Piano, ma anche il trionfo barocco dell’interno della Cattedrale di San Giovanni con la magnifica Decollazione di San Giovanni Battista, la più grande tela realizzata dal Caravaggio che visse proprio a Malta un periodo della sua vita.

Ma l’isola di Malta, forse non tutti lo sanno, ha anche molto da offrirela sua cucina nasce da una contaminazione che nei secoli ha visto alternarsi sull’isola diverse culture che vanno dall’italiana alla francese, dall’inglese all’araba. È priva dunque di una forte identità, ma è ricca di aspetti e sfaccettature che provengono da differenti parti del mondo, a cominciare dalla vicina Italia. Numerose piante di ulivo disseminate su tutta l’isola e nella vicina Gozo consentono la produzione di un buon olio extravergine di oliva, che si pensa fosse già utilizzato dai Romani per la cucina, le cerimonie religiose, la medicina e per la realizzazione di saponi. Lo testimoniano reperti archeologici e alcuni toponimi di città come Zebbug (oliva) e Zejtun (olio). Dopo un’interruzione dovuta all’introduzione, all’inizio del XIX secolo, di colture come il cotone, da alcuni anni si assiste ormai a una forte ripresa della produzione di olio d'oliva grazie anche al lavoro di Sammy Cremona della Wardija Maltese Olive Oil ( http://wardija.tripod.com ) e alle sue ricerche effettuate su antiche varietà locali. Il territorio maltese offre poi una grande abbondanza di frutta e verdura di stagione come zucchine, fave, melanzane e peperoni novelli, oltre a meloni, angurie, pesche bianche, piccole pere chiamate bambinella, arance rosse e i rinomati fichi le cui tipologie spaziano dal verde pallido al viola. Ma uno dei prodotti locali più apprezzati e richiesti anche dal mercato europeo è la patata maltese nelle sue varietà Alpha, Folva e Anais che ben si prestano a essere utilizzate in cucina non solo per friggere, ma anche per essere bollite e che vantano una buona qualità di cottura.