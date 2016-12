Bali, mare e antiche tradizioni

In Indonesia, c'è un'isola dove la natura non è solo paradisiaca ma sacra, tanto che i santuari sono addirittura presenti sulle spiagge, tra gli alberi e nelle risaie. È un'isola capace di regalare emozioni uniche, un vero e proprio paradiso terrestre di nome Bali, “l'isola degli dei”. Situata nell'arcipelago delle Isole della Sonda minori, è un concentrato di spiagge incantevoli e acque limpidissime: meta perfetta per chi desidera una vacanza al mare in terre lontane

I luoghi e i templi di Bali da non lasciarsi sfuggire

Kuta Bay. Negli anni '60 era il luogo preferito dai giovani surfisti, che - zaino in spalla - raggiungevano Kuta Bay con il desiderio di vivere il mare e la spiaggia in modo selvaggio. Oggi Kuta è diventata una tra località più famose dell'isola e da spiaggia di pura natura è diventata una stazione balneare perfettamente attrezzata con moderne strutture, bar e ristorantini tipici. La spiaggia è il luogo perfetto per chi ama rilassarsi o per chi ama il surf

Sanur. La stazione balneare più famosa di Bali. Qui turisti e balinesi vengono attirati dalla quiete trasmessa dal posto e dalla bellezza della barriera corallina. Nei pressi della spiaggia si trovano ristorantini capaci di soddisfare ogni tipo di palato e moltissimi negozi che vendono prodotti artigianali. Da non tralasciare una visita al tempio di Pura Desa.

Il villaggio dei pittori, Ubud. Nel 1930, per volere della famiglia reale, Ubund divenne il luogo d'incontro di artisti e intellettuali stranieri. Oggigiorno è il centro dell’arte balinese: qui tutto parla delle antiche tradizioni artistiche dell'isola ed è possibile entrare in contatto con la vita locale o assistere a spettacoli e cerimonie religiose. Una volta giunti a Ubund, non dimenticate di visitare il Museo Puri Lukisan e di passeggiare lungo la Strada della foresta delle scimmie (Jalan Wanara Wana)