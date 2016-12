Albania, spiagge e storia, tutta da scoprire

L'Albania, che i romani chiamavano Illiria è un paese tutto da scoprire, lanciato verso la modernità e al tempo stesso ancorato al suo poliedrico passato. I luccicanti ori dei monasteri bizantini convivono pacificamente con i minareti delle moschee e con le greche memorie di Butrinto e Apollonia. Da Berat, patrimonio dell'umanità, a Durazzo, passando per la strada tra Saranda e Argirocastro. Per poi scoprire “l'ultimo segreto d'Europa”, ovvero le spiagge e le calette rocciose, che non hanno nulla da invidiare alle altre località del Mediterraneo.



Spiagge “caraibiche” -Non solo cultura: spiagge e calette rocciose non ancora toccate dal turismo di massa e meraviglie naturali come la sorgente di Syri i Kaltër, “l'occhio blu”. In più una cucina che mescola i mille sapori forti della cucina balcanica e turca a quelli più raffinati di influenza italiana e greca. La principale località balneare è Saranda, è costituita da una baia estesa con gradevoli spiagge di ciottoli, sulle quali si affaccia il centro con il lungomare. Ad un quindicina di km da Saranda si trova Ksamil un vero “paradiso perduto”, circondato da isolette che si possono raggiungere a nuoto (una anche a piedi camminando nell'acqua). Qui si possono trovare spiagge con acque trasparenti e cristalline, sabbie dorate e fondali che degradano lentamente. Ksamil è collegata con Saranda con autobus di linea.



Un paese sicuro e attrezzato - L'antica Illiria è una meta low cost che rivela spiagge splendide e un patrimonio culturale tanto ricco quanto sconosciuto. E oggi è un paese sicuro e attrezzato per accogliere i turisti, tanto che CartOrange l'ha inserita nel suo catalogo “Viaggi nel tempo”, proponendo anche un fly & drive che tocca le antichità classiche e bizantine di Butrinto e Apollonia, la città di Berat patrimonio dell'Unesco, Durazzo, Saranda, e Argirocastro. Per chi desidera un percorso guidato ecco la formula fly&guide, che accompagna i visitatori con guide specializzate e archeologi.



