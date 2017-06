Albania: il Mediterraneo da scoprire

Mare, in Albania, è sinonimo di vacanza low cost. Il tratto più meridionale è il più spettacolare e con il mare più bello e cristallino: da Valona a Saranda e oltre, nella zona del Parco nazionale del Passo di Llogaraja, è un susseguirsi di calette, spiagge, piccoli borghi. Ecco alcune località per una vacanza che saprà sicuramente sorprendervi.



Saranda, amata dai giovani - Saranda, innanzitutto, conosciuta, soprattutto dai giovani, come una tra le destinazioni più divertente di tutta la costa adriatica.Definita “La città bianca”, si affaccia su una piccola baia aperta verso meridione circondata da colline, e ha proprio di fronte l'isola greca di Corfù. Oltre sole, mare, movida, Saranda è anche storia e cultura: incantevole il Castello di Lëkurësit (ora ristorante con una splendida vista sulla città e sulla laguna di Butrinto) e assolutamente da visitare il Parco Archeologico di Butrinto. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1992, si estende per 2900 ettari ed è un importante testimonianza di biodiversità dato che racchiude 14 specie animali e 16 vegetali in pericolo di estinzione. Per chi vuole trascorrere le sue vacanze a Saranda, una buona soluzione è quella di affittare un appartamento dotato di tutti i comfort per un soggiorno all’insegna della comodità: l'operatore Evolution Travel ne propone ad esempio alcuni proprio di fronte alla famosa spiaggia di candida sabbia Boulevardi.



Spiagge e calette fuori città - Appena fuori dalla città un susseguirsi di splendide spiagge, ad iniziare da Heaven Beach: come suggerisce il nome, è un piccolo paradiso a forma di mezzaluna, circondata dalla vegetazione aspra ed essenziale, che caratterizza qesto territorio. A soli 14 km si trova poi Ksamil, un susseguirsi di meravigliose calette, circondate da rocce, dalle acque cristalline e turchesi. Da non perdere la possibilità di visitare il “Blue Eyes” o Syri i Kaltër, meglio conosciuto come “l’occhio blu”, una sorgente carsica, situata sulle pendici occidentali del monte Mali i Gjerë, la cui profondità non è stata ancora accertata. Proseguendo oltre, ecco la spiaggia di Pulebardhat, in assoluto tra le più belle dell’Albania, dalla quale si può partire in barca per scoprire e godere di meravigliose piccole insenature che ne costellano la vicina costa.



Valona, vacanza al mare con finestra sulla storia - Valona è una delle città più antiche dell'Albania. Nel 733 fu annessa a Costantinopoli: appartenne quindi ai Normanni e al regno di Serbia dal 1345. Nel 1464 fu conquistata dai Turchi e, per breve tempo, fu anche veneziana. Non lontano da Valona ecco la spiaggia di Jal che si trova a sud della città, pochi chilometri oltre la nota spiaggia di Drymades, vicina al villaggio di Vuno. Incantevole e molto tranquilla, sabbiosa, bagnata da meravigliose acque turchesi, di cristallina trasparenza. Drymades è un incanto: splendida insenatura di sabbia dorata dove è possibile campeggiare o affittare un bungalow e godersi uno degli spettacolari tramonti caratteristici di questo tratto dell’Albania.



La grotta dei pirati - La Spiaggia di Livadhi, ai piedi del castello della città di Valona, è incorniciata da una folta vegetazione alle spalle e da pareti rocciose ai lati: anche qui il mare è eccezionalmente trasparente, prova di una natura ancora preservata. Qui l’offerta ricettiva è la più ricca della costa. Accanto a Dhermi, borgo antico e pieno di attrattive con meravigliosa spiaggia a mezzaluna, ecco le piccole e stupende baie, Shkambo, Jaliksari e Gjipea, che si allungano per circa 2 chilometri. Si raggiungono in auto, in barca o a piedi in 15-20 minuti lungo sentieri costellati di vigne che collegano la strada alla costa. Da non perdere la Grotta dei Pirati che un tempo dava riparo ai predatori del mare e oggi famosa per l’intimità del suo spazio ammantato di un intenso azzurro.