Tour tra i vigneti: in Italia i migliori del mondo

Conoscere un Paese attraverso il suo patrimonio enologico è una prospettiva interessante e uno spunto originale per pianificare una vacanza. Mentre la vendemmia si sta avviando in molte zone d’Italia, TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione di viaggi, dedica a tutti gli appassionati di vino la classifica con gli itinerari tra i vigneti più apprezzati dai viaggiatori internazionali. I tour enologici sono stati selezionati solo dalle categorie di attrazioni “Tour dei Vini & Degustazioni” e “Cantine & Vigne”, in base al punteggio medio degli utenti e del numero totale di recensioni, attribuendo un peso maggiore alle recensioni più recenti.



L’Italia in questo fa la parte del leone sia per numero di itinerari e tour proposti, sia per l’apprezzamento che riscuotono tra i viaggiatori di tutto il mondo. A livello mondiale, lo abbiamo visto, occupa il secondo e il sesto posto, mentre presidia la classifica europea con quattro posizioni su dieci, tra cui la prima e la terza. Seguono al quinto posto Tuscan Wine Tours with Angie e, al sesto Wine Tours with Italy and Wine. Da notare infine che, nell’annosa disfida eno-gastronomica con la Francia, i nostri cugini di Oltralpe non riescono ad andare oltre l’ottavo posto mondiale e il quarto europeo, con il Rustic Vines, di Bordeaux.



In Italia, oltre ai tour enologici toscani che occupano le prime quattro posizioni della classifica di casa nostra, ci sono proposte di degustazioni di vini apprezzate dai viaggiatori anche in altre regioni, tra cui Il Veneto, rappresentato in classifica da Pagus Wine Tour a Verona (5°posto), Food Tours of Venice a Venezia (7°posizione) e Veronaround Tours (10°posto). Il Lazio e il Piemonte sono presenti rispettivamente all’ottavo posto con The Old Frascati Wine Tour e al nono con Travel Langhe Wine Tour a Neive.



MIGLIORI TOUR ENOLOGICI DEL MONDO

1. Squire Livery Tours, California, Stati Uniti

2. Wine Tour in Tuscany, Siena

3. Santorini Wine Adventure Tours, Fira, Grecia

4. Vinetrekker Wine and Food Tours, Victoria, Australia

5. Seattle Wine Tours, Washington, Stati Uniti

6. Tuscan Wine Tours by Grape Tours, Firenze

7. Bubbly Grape Wine Tours, Isola del Sud, Nuova Zelanda

8. Rustic Vines, Aquitania, Francia

9. Cape Town Wine Tours, Provincia del Capo Occidentale, Sud Africa

10. Trout & Wine Tours, Cuyo, Argentina